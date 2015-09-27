ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse
  • Komfort og beskyttelse

Philips AventComfort-brystbeskyttere

SCF157/02

3.9
| (23) Anmeldelser
Komfort og beskyttelse
De ultrabløde Philips Avent SCF157/02-brystbeskyttere bæres i din bh og beskytter dine brystvorter mod irritation og opsamler overskydende modermælk.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Sterilisator til sutteflasker

Sterilisator til sutteflasker

SCF291/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/01

Sterilisator

Sterilisator

SCF293/02

Opbevaringsposer til modermælk

Opbevaringsposer til modermælk

SCF603/50

Ultrabehagelige brystbeskyttere

Komfort og beskyttelse

  • 2 stk.

Opsamler overskydende modermælk

Philips Avent-opsamlingsskaller til modemælk (ingen huller) - opsamler overskydende modermælk, når du ammer eller bruger en brystpumpe.

Hjælper med at lette overfyldning

Beskytter ømme brystvorter

Ventilerede beskyttere - beskytter ømme eller revnede brystvorter, så de heler hurtigere. Det lette tryk hjælper til at lette overfyldning. Hullerne tillader, at luften kan cirkulere.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

23

Anmeldelser

27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

25/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

my mum was using these 30 years ago and recommend these to me when I got pregnant, so looked in shops and talked to people about them but no-one had never heard of them, so ordered online and iv been using them constantly now for 6 weeks. How do people not know about this, people soon said 'wish I had known about them' it's a great product I don't know what I would of done without them. Only thing is they can tend to leak sometimes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

28/09/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super

Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Brustschalen-Set

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Brustschalen-Set

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.