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SCF157/02
2 stk.
Philips Avent-opsamlingsskaller til modemælk (ingen huller) - opsamler overskydende modermælk, når du ammer eller bruger en brystpumpe.
Ventilerede beskyttere - beskytter ømme eller revnede brystvorter, så de heler hurtigere. Det lette tryk hjælper til at lette overfyldning. Hullerne tillader, at luften kan cirkulere.
3.9
ud af 5
23
Anmeldelser
Gurdeep
27/09/2015
United Kingdom
Godsend
I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
DeeDeeMwah
25/02/2015
United Kingdom
Brilliant
my mum was using these 30 years ago and recommend these to me when I got pregnant, so looked in shops and talked to people about them but no-one had never heard of them, so ordered online and iv been using them constantly now for 6 weeks. How do people not know about this, people soon said 'wish I had known about them' it's a great product I don't know what I would of done without them. Only thing is they can tend to leak sometimes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
Tine.testet
28/09/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Super
Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Brustschalen-Set
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF157/02 Brustschalen-Set
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
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