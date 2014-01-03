Black Friday nærmer sig – gå ikke glip af det!
    • Ultimativ beskyttelse af din modermælk Ultimativ beskyttelse af din modermælk Ultimativ beskyttelse af din modermælk

      Philips Avent Opbevaringsposer til modermælk

      SCF603/50

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Ultimativ beskyttelse af din modermælk

      Philips Aventopbevaringsposer til modermælk giver sikker opbevaring af din dyrebare modermælk. De kan opbevares i køleskabet eller fryseren og er forhåndssteriliserede til øjeblikkelig brug.

      Se alle fordelene

      Ultimativ beskyttelse af din modermælk

      180 ml opbevaringsposer til modermælk

      • Opbevaring
      • Forhåndssteriliserede
      • 50 poser
      Lækagesikker dobbelt lynlåslukning

      Lækagesikker dobbelt lynlåslukning

      Lækagesikker dobbelt lynlåslukning til sikker opbevaring af din modermælk

      Forhåndssteriliserede poser med manipulationssikker forsegling

      Forhåndssteriliserede poser med manipulationssikker forsegling

      Den manipulationssikrede forsegling angiver, at den steriliserede pose ikke berøres før første brug, for fuldstændig hygiejne

      Frysersikre poser med forstærkede sømme og dobbeltlag

      Frysersikre poser med forstærkede sømme og dobbeltlag

      Forstærkede sidesømme og dobbeltlagsmateriale giver ekstra sikkerhed for, at din dyrebare modermælk opbevares sikkert i fryseren eller køleskabet

      Bred åbning til nem opfyldning og hældning

      Bred åbning til nem opfyldning og hældning

      Den brede og robuste åbning sikrer nem påfyldning og ophældning af din modermælk

      Denne poses robuste design gør, at den kan stå selv

      Denne poses robuste design gør, at den kan stå selv

      Denne poses robuste design gør den selvstående, og den brede åbning sikrer nem påfyldning og ophældning af modermælk

      Poserne ligger fladt, så de er nemme at opbevare

      Poserne ligger fladt, så de er nemme at opbevare

      Poserne ligger fladt, så de er nemme at opbevare i fryser eller køleskab

      Denne pose er fremstillet af BPA-frit materiale

      Denne pose er fremstillet af BPA-frit materiale

      Denne pose er fremstillet af BPA-frit materiale

      Tekniske specifikationer

      • Kapacitet

        Rygsæk
        180 ml

      • Mål

        Højde
        25,6  cm
        Bredde
        9,9  cm

      • Design

        Brugervenlig
        Bred, robust åbning
        Tryg
        Manipulationssikret forsegling
        Robust
        Posen kan stå selv
        Ultimativ beskyttelse
        Forstærkede sømme

      • Funktioner

        Sikret mod utætheder
        Sikker, dobbelt lynlåslukning
        Materiale
        Holdbar tolagspose

      • Hvad følger med

        Rygsæk
        50  stk.

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

