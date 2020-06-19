SCF291/01
Sterilisering på få minutter og enkelt opbevaring
Steriliser op til seks sutteflasker med tilbehør på bare 10 minutter. Den slanke, men rummelige Flaskesterilisator Advanced er hurtig og effektiv og dræber 99,9 % af alle bakterier*, så du kan have ro i sindet, hver gang du giver baby mad.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Sterilisator til sutteflasker
i alt
recurring payment
Sterilisering er skånsom, effektiv og uden kemikalier med Philips Avent. Alle sterilisatorer bruger ren damp – intet andet – til at dræbe 99,9 % af skadelige bakterier*.
Oplev hastighed og sikkerhed med steriliseringscyklussen på kun 10 minutter, hvorefter sterilisatoren automatisk slukker.
Vores nye drypbakke beskytter varmepladen mod mælkedråber, hvilket reducerer risikoen for ubehagelige lugte.
Vores avancerede sterilisator kan tilpasses, så størrelsen reduceres til mindre genstande som f.eks. sutter, og så den fylder mindre på køkkenbordet, når den ikke er i brug.
Sterilisatorens grundige, kemikaliefrie rengøring holder indholdet sterilt i op til 24 timer. Hvordan? Bare lad låget være på.
Vores sterilisator er slank, men har stadig plads til op til seks Philips Avent-sutteflasker. Den passer også til alle de andre vigtige ting, lige fra flaskesutter og sutter til en manuel brystpumpe.
Sterilisatoren er hurtig og nem at rengøre fra top til bund, både indvendigt og udvendigt – selv varmepladen. Så du får mere tid til at være sammen med din baby.
Tekniske specifikationer
Vægt og mål
Oprindelsesland
Hvad følger med
Emballagespecifikationer
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.