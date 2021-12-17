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Udgået

Philips AventSCF254/02 Disposable breast pads

SCF254/02

4.7

| (128) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

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Dobbelt elektrisk genopladelig

Dobbelt elektrisk genopladelig

SCF398/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Usynlig under tøjet

Usynlig under tøjet

Ultratynde med konturform. Klæbestrimmel holder indlæggene på plads.

Skridsikring med tape

Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.

Udviklet i samarbejde med amningsekspert

Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

128

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

17/12/2021

Norge

Norge

Veldig gode ammeinnlegg!

Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen

Fordele

Behagelig

Ulemper

Pakket in enkeltvis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-17

15/12/2021

Norge

Norge

God komfort!

Dette produktet anbefaler jeg til alle ammende, disse var utrolig komfortable å bruke, og sitter godt!

Fordele

Komfort, lett løsning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-15

11/12/2021

Norge

Norge

Bra kvalitet ammeinnlegg

Det er myke og behagelig å bruke, kjempebra kvalitet med god sugeevnen. Anbefales!

Fordele

God sugeevnen, pakket individuelt derfor er det rene og hygieniske.

Ulemper

Av og til tapen glir ned

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2021-11-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2021-11-11

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