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Udgået
Ultratynde med konturform. Klæbestrimmel holder indlæggene på plads.
Skridsikring pga. tape, der holder ammeindlægget på plads.
Udviklet i samarbejde med en jordemoder og ammerådgiver, som har hjulpet mødre med amning i 20 år.
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4.7
ud af 5
128
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
tofroland
17/12/2021
Norge
Del af kampagnen
Veldig gode ammeinnlegg!
Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen
Fordele
Behagelig
Ulemper
Pakket in enkeltvis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2020-11-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2020-11-17
Julius98
15/12/2021
Norge
Del af kampagnen
God komfort!
Dette produktet anbefaler jeg til alle ammende, disse var utrolig komfortable å bruke, og sitter godt!
Fordele
Komfort, lett løsning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2020-11-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2020-11-15
Maia21
11/12/2021
Norge
Del af kampagnen
Bra kvalitet ammeinnlegg
Det er myke og behagelig å bruke, kjempebra kvalitet med god sugeevnen. Anbefales!
Fordele
God sugeevnen, pakket individuelt derfor er det rene og hygieniske.
Ulemper
Av og til tapen glir ned
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2021-11-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg
Dato for brug 2021-11-11