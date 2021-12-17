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Philips AventAmmeindlæg

SCF254/24

4.7

| (128) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

Høj grad af komfort og tryghed

De nye engangsammeindlæg fra Philips Avent støtter din amning. De har vaffelmønster, er ultratynde, har en ultraabsorberende kerne og et lækagesikkert og åndbart design, der giver dig en tør og behagelig fornemmelse døgnet rundt.

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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Dobbelt elektrisk genopladelig

Dobbelt elektrisk genopladelig

SCF398/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Opbevaringsposer til modermælk

Opbevaringsposer til modermælk

SCF603/50

Høj grad af komfort og tryghed

  • Engangsammeindlæg

Øverste lag udformet som en vaffelstruktur

Øverste lag udformet som en vaffelstruktur

Det øverste lag, der er udformet som en vaffelstruktur, føles blødt og behageligt mod huden.

Ultraabsorberende materiale og en kerne designet med tredobbelt lag

Ultraabsorberende materiale og en kerne designet med tredobbelt lag

En ultraabsorberende kerne hjælper med at opsamle fugt og holde huden tør dag og nat.

Lækagesikkert og åndbart yderste lag

Det yderste lag med en lækagesikker virkning holder tøjet tørt og giver alligevel en åndbar følelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

128

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

17/12/2021

Norge

Norge

Veldig gode ammeinnlegg!

Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen

Fordele

Behagelig

Ulemper

Pakket in enkeltvis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-17

15/12/2021

Norge

Norge

God komfort!

Dette produktet anbefaler jeg til alle ammende, disse var utrolig komfortable å bruke, og sitter godt!

Fordele

Komfort, lett løsning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2020-11-15

11/12/2021

Norge

Norge

Bra kvalitet ammeinnlegg

Det er myke og behagelig å bruke, kjempebra kvalitet med god sugeevnen. Anbefales!

Fordele

God sugeevnen, pakket individuelt derfor er det rene og hygieniske.

Ulemper

Av og til tapen glir ned

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2021-11-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF254/61 Ammeinnlegg

Dato for brug 2021-11-11

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 