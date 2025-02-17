SCF531/11R1
Hav hænderne fri. Spar tid.
Philips Avent Håndfri elektriske enkelte brystpumper er fremstillet til effektiv* og behagelig udmalkning. Den efterligner babyens rytme, og med kraft, skånsomhed og lethed er den den ideelle håndfri pumpeledsager.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Forskellige virksomheder har forskellige definitioner af istandsættelse. Hos Philips istandsætter vi for det meste produkter, der returneres til os af kunder inden for 30 dage efter køb eller fra vores abonnementsprogrammer. Derfor er de fleste produkter ubrugte eller kun meget lidt brugt.
Produktet fungerer perfekt!Det leveres altid med 2 års garanti. Der kan gælde en udvidet garanti for visse produkter efter registrering.
Produktet er helt rent! Hver enhed gennemgår strenge kvalitets- og ydelsestest. Alle produkter renses, og hygiejnerelaterede komponenter eller tilbehør udskiftes, hvis det er nødvendigt (f.eks. barberblade eller køkkenapparater). Der kan forekomme mindre tegn på brug.
Produkterne har alle originale funktionelle dele og tilbehør. Kommercielle gaver er ikke (som vandfilter).
Produkterne leveres i deres originale emballage eller almindelig genbrugsemballage fremstillet af genbrugsmaterialer.
Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe den naturlige drikkerytme, så du kan finde din egen rytme til effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Philips Avents håndfri brystpumpe pumper op til 85 gange i minuttet og er dobbelt så hurtig som de fleste andre pumper**.
Motorenheden leverer den professionelle kvalitet, du forventer af en traditionel brystpumpe, samtidig med den er kompakt og bærbar. Med det genopladelige batteri pumper den batteridrevne motorenhed kraftfuldt og diskret overalt.
Vores unikke SkinSense-brystskjold af silikone er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dit bryst ved hjælp af kroppens naturlige varme. Brystskjoldet er lavet af fødevaregodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.
Den gennemsigtige opsamlingskop gør det muligt, at se indholdet. Den hjælper dig med at placere din brystvorte korrekt for at opnå den bedste mælkeproduktion, og se mængden af modermælk. Til tryg pumpning fra første til sidste dråbe.
Vores opsamlingskopper vejer kun lidt over 100 gram, når de er tomme – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Koppen placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.
Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.
Få mest muligt ud af hver pumpning med 8 sugeniveauer til stimulering af mælkestrømmen og 16 sugeniveauer til udmalkning. Du kan finjustere, mens du pumper, og med din ideelle indstilling automatisk gemt, er din pumpe altid klar til brug.
Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.
Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Vores udvalg af størrelser af brystskjolde og skjoldindsatser passer til 99 % af mødre. Kan købes separat, så du kan opleve din ultimative komfort, mens du pumper.
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