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      Philips Avent Hands-free Istandsat elektrisk enkeltbrystpumpe

      SCF531/11R1

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Hav hænderne fri. Spar tid.

      Philips Avent Håndfri elektriske enkelte brystpumper er fremstillet til effektiv* og behagelig udmalkning. Den efterligner babyens rytme, og med kraft, skånsomhed og lethed er den den ideelle håndfri pumpeledsager.

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      Hvad betyder ”istandsat”?

      Forskellige virksomheder har forskellige definitioner af istandsættelse. Hos Philips istandsætter vi for det meste produkter, der returneres til os af kunder inden for 30 dage efter køb eller fra vores abonnementsprogrammer. Derfor er de fleste produkter ubrugte eller kun meget lidt brugt.

      Hvad kan du forvente?

      Produktfunktionalitet og garanti

      Produktet fungerer perfekt!Det leveres altid med 2 års garanti. Der kan gælde en udvidet garanti for visse produkter efter registrering.

      Udseende

      Produktet er helt rent! Hver enhed gennemgår strenge kvalitets- og ydelsestest. Alle produkter renses, og hygiejnerelaterede komponenter eller tilbehør udskiftes, hvis det er nødvendigt (f.eks. barberblade eller køkkenapparater). Der kan forekomme mindre tegn på brug.

      Tilbehør

      Produkterne har alle originale funktionelle dele og tilbehør. Kommercielle gaver er ikke (som vandfilter).

      Emballage

      Produkterne leveres i deres originale emballage eller almindelig genbrugsemballage fremstillet af genbrugsmaterialer.

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      Efterligner babyens drikkerytme

      • Efterligner barnets drikkerytme
      • Frihed, mens du udmalker
      • Nem at anvende, rengøre og samle
      • Inklusiv, problemfri pasform
      Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

      Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme

      Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe den naturlige drikkerytme, så du kan finde din egen rytme til effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Philips Avents håndfri brystpumpe pumper op til 85 gange i minuttet og er dobbelt så hurtig som de fleste andre pumper**.

      Støjsvag pumpning med professionel kvalitet

      Støjsvag pumpning med professionel kvalitet

      Motorenheden leverer den professionelle kvalitet, du forventer af en traditionel brystpumpe, samtidig med den er kompakt og bærbar. Med det genopladelige batteri pumper den batteridrevne motorenhed kraftfuldt og diskret overalt.

      Skjoldet af silikone former sig blidt til dit bryst

      Skjoldet af silikone former sig blidt til dit bryst

      Vores unikke SkinSense-brystskjold af silikone er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dit bryst ved hjælp af kroppens naturlige varme. Brystskjoldet er lavet af fødevaregodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.

      Registrer mælkestrømmen med den helt gennemsigtige opsamlingskop

      Registrer mælkestrømmen med den helt gennemsigtige opsamlingskop

      Den gennemsigtige opsamlingskop gør det muligt, at se indholdet. Den hjælper dig med at placere din brystvorte korrekt for at opnå den bedste mælkeproduktion, og se mængden af modermælk. Til tryg pumpning fra første til sidste dråbe.

      Bevæg dig frit med den meget lette opsamlingskop

      Bevæg dig frit med den meget lette opsamlingskop

      Vores opsamlingskopper vejer kun lidt over 100 gram, når de er tomme – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Koppen placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.

      Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

      Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

      Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.

      Tilpas pumpning

      Tilpas pumpning

      Få mest muligt ud af hver pumpning med 8 sugeniveauer til stimulering af mælkestrømmen og 16 sugeniveauer til udmalkning. Du kan finjustere, mens du pumper, og med din ideelle indstilling automatisk gemt, er din pumpe altid klar til brug.

      Nem at rengøre og samle med få dele

      Nem at rengøre og samle med få dele

      Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.

      Et udvalg af størrelser af brystskjolde og indsatser til alle mødre

      Et udvalg af størrelser af brystskjolde og indsatser til alle mødre

      Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Vores udvalg af størrelser af brystskjolde og skjoldindsatser passer til 99 % af mødre. Kan købes separat, så du kan opleve din ultimative komfort, mens du pumper.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Target
        Genopladeligt batteri/USB-C (adapter medfølger ikke)

      • Materiale

        Kop, fronthætte, overtræk til brystskjold
        Polypropylen
        Brystskjold, membran, ventil, indsats
        Flydende silikone
        Silikonerør
        Silikone

      • Hvad følger med

        USB-C-kabel
        1 stk.
        Bærerem
        1 stk.
        Genopladelig motorenhed (med aftagelig klemme)
        1 stk.
        Opsamlingskop (samlet)
        1 stk.
        Silikoneslange
        1 stk.
        Overtræk (støv) til brystskjold
        1 stk.
        Brystskjold (21 mm, 24 mm)
        1 stk. hver
        Størrelsestabel for brystvorter
        1 stk.
        Indsats 19 mm
        1 stk.

      • Brugervenlig

        Brystpumpebrug
        Nem at anvende, rengøre og samle

      • Funktioner

        Fleksibilitet i bevægelse
        Håndfri pumpning
        Personlige indstillinger
        • 16 sugeniveauer i udmalkningstilstand
        • 8 sugeniveauer i stimuleringstilstand
        Motorenhed
        • Genopladeligt batteri/USB-C
        • Fuld opladning af batteriet tager op til 1,5 time og holder til ca. 5 pumpesessioner
        Specifikationer for brystbeskytter og indlæg
        Flere størrelser til rådighed for den bedste pasform

      Badge-D2C

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      • Effektiviteten er relateret til produktets tekniske ydeevne.
      • *Henviser til pumpens sugefrekvens.
      • **baseret på vores komplette udvalg af brystskjolde og indsatser.

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