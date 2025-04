Et udvalg af størrelser af brystskjolde og indsatser til alle mødre

Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Vores udvalg af størrelser af brystskjolde og skjoldindsatser passer til 99 % af mødre. Kan købes separat, så du kan opleve din ultimative komfort, mens du pumper.