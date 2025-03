Overfører brystmælk fra pumpe til flaske

Denne ventil opretholder det vakuum, som din Philips Avent håndfri elektriske brystpumpe har brug for, for at brystmælken kan passere fra pumpe til flaske. Hvis din brystpumpes sugestyrke er lav, skal du udskifte ventilen, for at pumpen kan fungere korrekt.