S591/05
Tæt barbering
Philips 500 Series med det kompakte design er fremstillet til at give dig en tæt barbering, selv på farten. Med vores bærbare shaver vil du se godt ud og føle dig på toppen når som helst og hvor som helst.Se alle fordelene
Kompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering
Vores unikke roterende Lift & Cut-barberingssystem løfter håret forsigtigt ud af roden uden at skære huden og giver en tæt barbering.
Vores 360° roterende SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 3.000.000 skærebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.
De flydende 3D-hoveder, der er designet til at minimere hudirritation, flyder i tre retninger for at give ideel hudkontakt og sikrer en behagelig barbering.
Shaverens kompakte størrelse kombineret med et elegant og trendy look sikrer, at du skiller dig ud med stil, uanset hvor du er.
En stærk og kraftig magnetmotor giver dig mulighed for at barbere selv tykt skæg, så du får en glat og tæt barbering, selv når du er på farten.
Vores shaverknive er fremstillet af europæisk allergivenligt stål, der er modstandsdygtigt over for korrosion, er hudvenlige og forhindrer knivene i at blive urene.
Uanset om du foretrækker en behagelig tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med gel eller skum, tilpasser vores shaver sig dine behov. Med IPX7-vandtæthed giver den mulighed for nem rengøring under rindende vand.
Oplev det praktiske ved et kraftfuldt Li-ion-batteri med op til 40 minutters barbering på en enkelt 1-times opladning. Har du brug for en hurtig barbering? Du skal blot tilslutte i 5 minutter og få nok strøm til en fuld barbering.
Sørg for, at din shaver er sikker, uanset hvor du er. Denne rejsetaske er designet moderigtigt og er mere end blot en beskyttende taske.
Den magnetiske hætte holder skærhovedet rent, mens rejselåsen forhindrer shaveren i at tænde ved et uheld, så du kan nyde din rejse uden bekymringer.
Vores Philips-shavere er fremstillet med præcision og holdbarhed for øje, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Vores shavere gennemgår strenge tests for at sikre ensartet og holdbar ydeevne. Nyd en shaver, der klarer nutidens udfordringer.
Hos Philips er vi engagerede i bæredygtighed inden for alle aspekter af produktets tilblivelse. Det er vores ambition at reducere spild og minimere det antal USB-adaptere, vi sender ud. Hvis du har brug for en adapter, er der en egnet forsyningsenhed tilgængelig via: www.philips.com/support
