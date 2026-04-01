      Philips Shaver 500 Series Kompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering

      S591/05

      Samlet vurdering / 5
      2 Priser

      Philips 500 Series med det kompakte design er fremstillet til at give dig en tæt barbering, selv på farten. Med vores bærbare shaver vil du se godt ud og føle dig på toppen når som helst og hvor som helst.

      Se alle fordelene
      Philips Shaver 500 Series
      Kompakt elektrisk shaver til våd og tør barbering

      Tæt barbering

      også på farten

      • SteelPrecision-skær
      • Lift&Cut-teknologi
      • Fleksible 3D-skær
      • Kompakt design
      Tæt barbering, selv på farten

      Vores unikke roterende Lift & Cut-barberingssystem løfter håret forsigtigt ud af roden uden at skære huden og giver en tæt barbering.

      Effektivitet i alle retninger

      Vores 360° roterende SteelPrecision-knive fanger hårvækst i forskellige retninger. Med 3.000.000 skærebevægelser pr. minut sikrer de en hurtig barbering når som helst og hvor som helst.

      Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

      De flydende 3D-hoveder, der er designet til at minimere hudirritation, flyder i tre retninger for at give ideel hudkontakt og sikrer en behagelig barbering.

      Kompakt design

      Shaverens kompakte størrelse kombineret med et elegant og trendy look sikrer, at du skiller dig ud med stil, uanset hvor du er.

      Kraftfuld, men alligevel støjsvag

      En stærk og kraftig magnetmotor giver dig mulighed for at barbere selv tykt skæg, så du får en glat og tæt barbering, selv når du er på farten.

      Anti-korroderende system respekterer huden

      Vores shaverknive er fremstillet af europæisk allergivenligt stål, der er modstandsdygtigt over for korrosion, er hudvenlige og forhindrer knivene i at blive urene.

      En praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

      Uanset om du foretrækker en behagelig tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med gel eller skum, tilpasser vores shaver sig dine behov. Med IPX7-vandtæthed giver den mulighed for nem rengøring under rindende vand.

      Kraftfuldt Li-ion-batteri

      Oplev det praktiske ved et kraftfuldt Li-ion-batteri med op til 40 minutters barbering på en enkelt 1-times opladning. Har du brug for en hurtig barbering? Du skal blot tilslutte i 5 minutter og få nok strøm til en fuld barbering.

      Rejsetaske til opbevaring og beskyttelse af din shaver

      Sørg for, at din shaver er sikker, uanset hvor du er. Denne rejsetaske er designet moderigtigt og er mere end blot en beskyttende taske.

      Rejs med ro i sindet

      Den magnetiske hætte holder skærhovedet rent, mens rejselåsen forhindrer shaveren i at tænde ved et uheld, så du kan nyde din rejse uden bekymringer.

      Bygget til at holde

      Vores Philips-shavere er fremstillet med præcision og holdbarhed for øje, hvilket sikrer langvarig ydeevne. Vores shavere gennemgår strenge tests for at sikre ensartet og holdbar ydeevne. Nyd en shaver, der klarer nutidens udfordringer.

      Praktisk opladning

      Hos Philips er vi engagerede i bæredygtighed inden for alle aspekter af produktets tilblivelse. Det er vores ambition at reducere spild og minimere det antal USB-adaptere, vi sender ud. Hvis du har brug for en adapter, er der en egnet forsyningsenhed tilgængelig via: www.philips.com/support

      Tekniske specifikationer

      • Tilbehør

        Rejse og opbevaring
        Rejseetui

      • Strøm

        Driftstid
        40 minutter
        Opladning
        • Fuld opladning på 1 time
        • Lynopladning på 5 min.
        Batteritype
        Li-ion
        Automatisk spændingstilpasning
        5 V

      • Design

        Håndgreb
        Ergonomisk greb og håndtering
        Farve
        Metalsort

      • Service

        Udskiftningsskær
        Udskift hvert 2. år med SH71
        Garanti
        2 år

      • Barberingsresultat

        Konturfølgende
        Fleksible 3D-skær
        Barberingssystem
        • SteelPrecision-skær
        • Lift&Cut-teknologi

      • Brugervenlig

        Display
        Indikator for batterikapacitet
        Rengøring
        Vaskbar
        Våd og tør
        Våd og tør brug

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
