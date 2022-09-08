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Udgået
SHE2405BK/00
Rock din stil
Sæt et soundtrack på din hverdag med en dristig rytme. Disse in-ear-hovedtelefoner fås i fire klare farver og har et gennemsigtigt højttalerkabinet med farvegraduerede kabler. Hvorfor passe ind, når du blev født til at skille dig ud?
8,6 mm enheder/lukket bagside
indbygget mikrofon
Sort
In-ear
Sig det højt med farvegraduerede kabler og gennemsigtigt højttalerkabinet.
8,6 mm akustiske neodymdrivere giver dig klar lyd.
Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.
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