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Udgået

1000 seriesØretelefoner med mikrofon

SHE2405BK/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rødviolet
Rødviolet
Sort
Sort

Rock din stil

Sæt et soundtrack på din hverdag med en dristig rytme. Disse in-ear-hovedtelefoner fås i fire klare farver og har et gennemsigtigt højttalerkabinet med farvegraduerede kabler. Hvorfor passe ind, når du blev født til at skille dig ud?

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Rock din stil

  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • indbygget mikrofon

  • Sort

  • In-ear

Farvegraduerede kabler. Gennemsigtigt højttalerkabinet

Sig det højt med farvegraduerede kabler og gennemsigtigt højttalerkabinet.

8,6 mm akustiske neodymdrivere. Klar lyd

8,6 mm akustiske neodymdrivere giver dig klar lyd.

Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

Tekniske specifikationer

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