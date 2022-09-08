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Udgået
SHE2405PP/00
8,6 mm enheder/lukket bagside
indbygget mikrofon
Lyserøde og lilla
In-ear
Sig det højt med farvegraduerede kabler og gennemsigtigt højttalerkabinet.
8,6 mm akustiske neodymdrivere giver dig klar lyd.
Det oval akustiske rør i disse in-ear-hovedtelefoner betyder, at du kan virkelig kan nyde din musik på en behagelig måde. Du får maksimal passiv støjisolering, og de tre størrelser gummiørepuder sikrer en perfekt pasform.
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