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Udgået

1000 seriesØretelefoner med mikrofon

SHE2405PP/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rødviolet
Rødviolet
Sort
Sort
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Sæt et soundtrack på din hverdag med en dristig rytme. Disse in-ear-hovedtelefoner fås i fire klare farver og har et gennemsigtigt højttalerkabinet med farvegraduerede kabler. Hvorfor passe ind, når du blev født til at skille dig ud?
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  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • indbygget mikrofon

  • Lyserøde og lilla

  • In-ear

Farvegraduerede kabler. Gennemsigtigt højttalerkabinet

Sig det højt med farvegraduerede kabler og gennemsigtigt højttalerkabinet.

8,6 mm akustiske neodymdrivere. Klar lyd

8,6 mm akustiske neodymdrivere giver dig klar lyd.

Ovalt akustisk rør. Komfort og passiv støjisolering

Det oval akustiske rør i disse in-ear-hovedtelefoner betyder, at du kan virkelig kan nyde din musik på en behagelig måde. Du får maksimal passiv støjisolering, og de tre størrelser gummiørepuder sikrer en perfekt pasform.

Tekniske specifikationer

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