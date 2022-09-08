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Udgået
SHE2405BL/00
Rock din stil
Sæt et soundtrack på din hverdag med en dristig rytme. Disse in-ear-hovedtelefoner fås i fire klare farver og har et gennemsigtigt højttalerkabinet med farvegraduerede kabler. Hvorfor passe ind, når du blev født til at skille dig ud?
8,6 mm enheder/lukket bagside
indbygget mikrofon
Blå
In-ear
Det oval akustiske rør i disse in-ear-hovedtelefoner betyder, at du kan virkelig kan nyde din musik på en behagelig måde. Du får maksimal passiv støjisolering, og de tre størrelser gummiørepuder sikrer en perfekt pasform.
Sig det højt med farvegraduerede kabler og gennemsigtigt højttalerkabinet.
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