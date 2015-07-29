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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Rød
Rød
Sort
Sort
Sølvfarvet
Sølvfarvet

Dyb og ren bas – altid

Philips SHE8105-in-ear-hovedtelefoner har drivere af høj kvalitet, der giver en ægte, dyb bas, og et robust aluminiumkabinet, der giver en ren lyd. Ovale lydslanger sikrer ergonomisk komfort, mens fjernstyring i ledningen giver dig mulighed for at skifte nemt mellem musik og opkald.

Se alle fordele

med solidt metalhus

Dyb og ren bas – altid

  • 8,6 mm drivere/halvlukket bagside

  • In-ear

Silikoneørepropper i et udvalg af tre størrelser til brugertilpasset pasform

Silikoneørepropper i et udvalg af tre størrelser til brugertilpasset pasform

In-ear-hovedtelefonerne leveres med et udvalg af 3 ørepropper – fra små til store – så du kan vælge den perfekte pasform til dit øre.

Nyudviklede 8,6 mm drivere, der giver en dyb basgengivelse

Nyudviklede 8,6 mm drivere, der giver en dyb basgengivelse

Ledningsbetjening med mikrofon til musik og opkald

Ledningsbetjening med mikrofon til musik og opkald

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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