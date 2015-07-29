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Dyb og ren bas – altid
Philips SHE8105-in-ear-hovedtelefoner har drivere af høj kvalitet, der giver en ægte, dyb bas, og et robust aluminiumkabinet, der giver en ren lyd. Ovale lydslanger sikrer ergonomisk komfort, mens fjernstyring i ledningen giver dig mulighed for at skifte nemt mellem musik og opkald.
8,6 mm drivere/halvlukket bagside
In-ear
Hovedtelefonens kabinet er lavet af robust aluminium, som forhindrer vibrationer og giver den reneste lydeffekt. Desuden beskytter den øretelefonerne mod almindelig slitage ved daglig brug.
Smart skyder til kabelopbevaring uden rod hjælper dig med nemt at holde de to ørestykkekabler pænt sammen, blot ved at lade den glide op. Ikke længere besvær med sammenfiltringer eller knuder!
Det bløde, men alligevel holdbare og fleksible stik mellem øretelefonerne og kablet hjælper med at beskytte mod eventuelle skader forårsaget af gentagen bøjning.
4.9
ud af 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon