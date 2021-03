Dyb og ren bas – altid

Philips SHE8105-in-ear-hovedtelefoner har drivere af høj kvalitet, der giver en ægte, dyb bas, og et robust aluminiumkabinet, der giver en ren lyd. Ovale lydslanger sikrer ergonomisk komfort, mens fjernstyring i ledningen giver dig mulighed for at skifte nemt mellem musik og opkald. Se alle fordelene