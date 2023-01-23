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30 dages fortrydelsesret
TAA1105BK/00
15 mm drivere for klar lyd
ørekrogdesign giver en sikker pasform
Kabellængde på 1,2 m
IPX2-svedafvisende
De fleksible, formede ørekroge giver dig mulighed for at justere disse lette hovedtelefoner, så de sidder behageligt og sikkert. Du kan bevæge dig frit uden at skulle bekymre dig om, at dine hovedtelefoner falder ud på et vigtigt tidspunkt.
Perfekt justerede 15 mm neodymenheder leverer klar lyd, og basporte forbedrer basgengivelsen. Ørepuderne sidder behageligt i øret uden at genere ørekanalen.
Nyd hvert minut af dine yndlingsafspilningslister, uanset om du jogger på fortovet eller på stier i parken. Med inline-fjernbetjeningen kan du styre din afspilningsliste, vække telefonens stemmeassistent og modtage opkald uden at gå glip af en eneste tone.
3.2
ud af 5
5
Anmeldelser
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Fordele
Buen precio, buen sonido, cómodos
Ulemper
El micrófno
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono