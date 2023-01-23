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In-ear-sportshovedtelefoner med mikrofon

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Fra parken til gaden
Kom ind i rytmen med de svedafvisende hovedtelefoner, der passer til dine bevægelser, med klar lyd og energigivende bas. Det fleksible ørekrogsdesign holder ørepuderne på plads, og ledningen på 1,2 m er den perfekte længde til telefonen i lommen.
Se alle fordele

Fra parken til gaden

  • 15 mm drivere for klar lyd

  • ørekrogdesign giver en sikker pasform

  • Kabellængde på 1,2 m

  • IPX2-svedafvisende

Hovedtelefoner, der bliver siddende, uanset hvordan du bevæger dig

De fleksible, formede ørekroge giver dig mulighed for at justere disse lette hovedtelefoner, så de sidder behageligt og sikkert. Du kan bevæge dig frit uden at skulle bekymre dig om, at dine hovedtelefoner falder ud på et vigtigt tidspunkt.

Klar lyd, energigivende bas

Perfekt justerede 15 mm neodymenheder leverer klar lyd, og basporte forbedrer basgengivelsen. Ørepuderne sidder behageligt i øret uden at genere ørekanalen.

Nem betjening af musik og opkald

Nyd hvert minut af dine yndlingsafspilningslister, uanset om du jogger på fortovet eller på stier i parken. Med inline-fjernbetjeningen kan du styre din afspilningsliste, vække telefonens stemmeassistent og modtage opkald uden at gå glip af en eneste tone.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

5

Anmeldelser

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Fordele

Buen precio, buen sonido, cómodos

Ulemper

El micrófno

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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