ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve
  • Din musik, din farve

Udgået

Kablede in-ear-hovedtelefoner

TAE1105BL/00

2
| (1) Anmeldelse

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Pink
Pink
Sort
Sort
Din musik, din farve
Med disse kablede in-ear-hovedtelefoner kan du nyde musikken, mens du viser din stil. Du får kraftfuld bas, et dristigt look og en behagelig in-ear-pasform. Har du brug for at bruge telefonens stemmeassistent? Så skal du blot trykke på inline-fjernbetjeningen.
Se alle fordele

Din musik, din farve

  • 8,6 mm enheder til kraftig bas

  • Et forgyldt stik

  • Sikker, komfortabel in-ear-pasform

  • Inline-fjernbetjening til nem betjening

Kraftfuld bas. Klar lyd

Hvad er et liv på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en markant bas fra kraftfulde 8,6 mm neodym-drivere samt et forgyldt stik.

Få mest muligt ud af din lyd med høj komfort

Et ergonomisk akustisk rørdesign og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser giver en behagelig pasform i øret. Nyd hvert sekund af den musik, du elsker.

Inline-fjernbetjening. Skift fra afspilningsliste til opkald

Besvar et opkald, sæt din afspilningsliste på pause – alt sammen uden at røre din smartphone. Fantastisk, hvis bassen lige er ved at nå højdepunktet, og du ikke vil gå glip af den bedste del.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.