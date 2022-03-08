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Udgået
TAE1105PK/00
8,6 mm enheder til kraftig bas
Et forgyldt stik
Sikker, komfortabel in-ear-pasform
Inline-fjernbetjening til nem betjening
Hvad er et liv på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en markant bas fra kraftfulde 8,6 mm neodym-drivere samt et forgyldt stik.
Et ergonomisk akustisk rørdesign og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser giver en behagelig pasform i øret. Nyd hvert sekund af den musik, du elsker.
Besvar et opkald, sæt din afspilningsliste på pause – alt sammen uden at røre din smartphone. Fantastisk, hvis bassen lige er ved at nå højdepunktet, og du ikke vil gå glip af den bedste del.
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Denne anmeldelse blev foretaget for TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires