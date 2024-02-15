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Udgået
TAH5205BK/00
40 mm enheder/lukket bagside
Letvægt
Flad sammenfoldning
Op til 29 timers spilletid
Disse over-ear-hovedtelefoner har kraftfulde 40 mm akustiske neodymenheder, der giver dig en klar lyd og fyldig bas. Når du vil have mere, skal du blot trykke på knappen til BASS boost, så vil du straks kunne mærke forskellen.
Du får op til 29 timers spilletid med en 2-timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil en hurtig 15 minutters opladning holde musikken kørende i yderligere 4 timer. Det aftagelige inline-kabel lader dig også bruge disse hovedtelefoner kablet.
Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.
2.4
ud af 5
29
Anmeldelser
Mammai
15/02/2024
Danmark
Bekræftet køber
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Fordele
letvægt, komfort, batterilevetid
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Eindhoven1891
30/12/2022
Norge
MEGET LETTE
Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.
Fordele
Meget lette og behagelige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Fordele
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Ulemper
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens kompatibilitet.
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.