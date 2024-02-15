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  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
  • Her kommer bassen
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Udgået

Trådløse hovedtelefoner

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Anmeldelser

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Her kommer bassen
Dæk dine ører til, og mærk bassen! Disse trådløse over-ear-hovedtelefoner har en knap til forstærkning af bassen, så du kan få en dybere bas med et enkelt tryk. Du får op til 29 timers spilletid, hurtig opladning og en bundsolid Bluetooth-forbindelse. Du går ikke glip af noget.
Se alle fordele

Her kommer bassen

  • 40 mm enheder/lukket bagside

  • Letvægt

  • Flad sammenfoldning

  • Op til 29 timers spilletid

Kraftfulde 40 mm neodymenheder. Knap til BASS boost.

Kraftfulde 40 mm neodymenheder. Knap til BASS boost.

Disse over-ear-hovedtelefoner har kraftfulde 40 mm akustiske neodymenheder, der giver dig en klar lyd og fyldig bas. Når du vil have mere, skal du blot trykke på knappen til BASS boost, så vil du straks kunne mærke forskellen.

29 timers spilletid. USB-C-opladning.

29 timers spilletid. USB-C-opladning.

Du får op til 29 timers spilletid med en 2-timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, vil en hurtig 15 minutters opladning holde musikken kørende i yderligere 4 timer. Det aftagelige inline-kabel lader dig også bruge disse hovedtelefoner kablet.

Let, justerbar og polstret hovedbøjle

Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.4

ud af 5

29

Anmeldelser

15/02/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Fordele

letvægt, komfort, batterilevetid

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

30/12/2022

Norge

Norge

MEGET LETTE

Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.

Fordele

Meget lette og behagelige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløs hodetelefon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205BK Trådløs hodetelefon

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Fordele

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Ulemper

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens kompatibilitet.

  2. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.