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30 dages fortrydelsesret
Starter i
On-ear-hovedtelefoner med kabel
Lydstyrke begrænset til 85 dB
Justerbar. Lyddeling
Holdbar og sammenklappelig
Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være sikre for unge ører, så lydstyrken er begrænset til 85 dB. Musik, tegnefilm, film, undervisningsvideoer: Uanset hvad de er til, kan du slappe af og vide, at lyden ikke er for høj.
Mindre og bløde ørepuder gør disse letvægtshovedtelefoner behagelige for børn. Den polstrede hovedbøjle justeres også nemt for at få den perfekte pasform og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvilken vej de skal tage hovedtelefonerne på.
Det flerfarvede design får hovedtelefonerne til at skille sig ud på alle de rigtige måder – og børn kan udsmykke deres hovedtelefoner ved hjælp af deres egne kunstværker! De skal blot løfte det gennemsigtige ørepudevindue, tilføje deres tegninger eller malerier og klikke vinduet på igen.
4.7
ud af 5
23
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Riri88
01/12/2025
Sverige
Bekväma hörlurar med bra ljud
Mina barn älskar de mjuka öronkuddarna och att det är bra ljud. Jag som förälder uppskattar att de kan användas med både 3,5 mm jack och USB-C och att de är vikbara, vilket gör det enklare att packa ner dem på resan. Dottern älskade också möjligheten att rita sin egen design att dekorera öronkåporna med. Rolig idé!
Fordele
Vikbara, bra ljud, bekväma och mjuka. Flera anslutningsmöjligheter. Går att sammankoppla med andra hörlurar tack vare 3,5 mm jacket.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Alice_3738
18/11/2025
Sverige
Snygga, bekväma och välljudande hörlurar
Min dotter är mycket nöjd. De sitter bra, de är snygga och att man kan sätta in eget motiv i hörlurarna uppskattas. Hon gillar även att de är mjuka och sköna att ha på öronen. Att man kan använda dem både med 3,5 mm och usb-c uppskattad också stort.
Fordele
Snygga, bekväma, välljudande, bekväma och smidigt med 3,5 mm och usb-c uttag
Ulemper
Inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Mackans
24/09/2025
Sverige
Bra ljud och bra passform
Bra hörlurar som uppskattas av min dotter eftersom de sitter bekvämt och har bra ljud upplever hon.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAK2000CT On-ear-hörlurar för barn
Lydstyrken er begrænset til 85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.