Altid sikker, altid sjov. Lydstyrke begrænset til 85 dB*

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være sikre for unge ører, så lydstyrken er begrænset til 85 dB*. Musik, tegnefilm, film, undervisningsvideoer: Uanset hvad de er til, kan du slappe af og vide, at de ikke lytter for højt.