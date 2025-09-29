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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Lydstyrke begrænset til 85 dB
Noise Canceling Pro
Trådløs lyddeling
Holdbar og sammenklappelig
Disse hovedtelefoner har en behagelig over-ear-pasform, der hjælper med passivt at reducere omgivende støj, og en lydstyrkegrænse på 75 dB, der er perfekt til at lytte i mere stille omgivelser. For mere støjende steder kan støjreduktion slås til via hovedtelefonerne eller Philips Headphones-appen – og forældre kan indstille en rejsetilstand på 85 dB i appen.*
Adaptiv støjreduktion tilpasser sig automatisk omgivelserne, så børnene kan fokusere uforstyrret – eller høre deres lyde på støjende steder uden at bede om at skrue op for lydstyrken! Ørekoppens knapper aktiverer Awareness Mode, så de kan høre, hvad der sker omkring dem, og Quick Awareness forbedrer stemmer, så de kan høre dig, mens de har hovedtelefonerne på.
Hvis dit barns venner også har et par K5500-hovedtelefoner, kan de oprette en trådløs sammenkædning mellem hovedtelefonerne og lytte til den samme lyd. Ét par hovedtelefoner er sluttet til den smartenhed, de vil lytte fra, og derefter skal begge venner trykke på multifunktionsknappen for at skifte til lyddelingstilstand.
5.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Fordele
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.