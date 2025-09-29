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  • Klar til musik, opkald og stilhed
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  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
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  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed
  • Klar til musik, opkald og stilhed

Trådløse over-ear-hovedtelefoner til børn

TAK5500RT/00

5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Gult lys
Gult lys
Real Teal
Real Teal
Klar til musik, opkald og stilhed
Børn kan trygt fordybe sig i lyd med disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med lydstyrkebegrænsning. Lyden er skarp og klar, mens den adaptive støjreduktion giver dem mulighed for at fokusere i ro – eller høre, hvad de lytter til, uden at måtte skrue op for lydstyrken.
Se alle fordele

Klar til musik, opkald og stilhed

  • Lydstyrke begrænset til 85 dB

  • Noise Canceling Pro

  • Trådløs lyddeling

  • Holdbar og sammenklappelig

Designet til unge ører. Lydstyrkegrænser i hjemmet og på rejsen

Designet til unge ører. Lydstyrkegrænser i hjemmet og på rejsen

Disse hovedtelefoner har en behagelig over-ear-pasform, der passivt hjælper med at reducere omgivende støj, og en lydstyrkegrænse på 75 dB, der er perfekt til at lytte i mere stille omgivelser. For mere støjende steder kan støjreduktion slås til via hovedtelefonerne eller Philips Headphones-appen – og forældre kan indstille en rejsetilstand på 85 dB i appen.

Adaptiv støjreduktion for sikker lytning hvor som helst

Adaptiv støjreduktion for sikker lytning hvor som helst

Adaptiv støjreduktion tilpasser sig automatisk omgivelserne, så børnene kan fokusere uforstyrret – eller høre deres lyde på støjende steder uden at bede om at skrue op for lydstyrken! Ørekoppens knapper aktiverer Awareness Mode, så de kan høre, hvad der sker omkring dem, og Quick Awareness forbedrer stemmer, så de kan høre dig, mens de har hovedtelefonerne på.

Trådløs lyddeling gør det dobbelt så sjovt

Trådløs lyddeling gør det dobbelt så sjovt

Hvis dit barns venner også har et par K5500-hovedtelefoner, kan de oprette en trådløs sammenkædning mellem hovedtelefonerne og lytte til den samme lyd. Ét par hovedtelefoner er sluttet til den smartenhed, de vil lytte fra, og derefter skal begge venner trykke på multifunktionsknappen for at skifte til lyddelingstilstand.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Fordele

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.