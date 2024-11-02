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TAT1108BL/00
Klar og tydelig opkaldskvalitet
6 mm enheder leverer en kraftfuld bas
Ergonomisk design for komfort
IPX4-bestandig mod stænk/sved
Uanset hvor lang din dag er, er du dækket godt ind med disse hovedtelefoner. Du får 5 timers afspilningstid og yderligere 10 timer fra det praktiske opladningsetui i lommestørrelse.
Lyt til din lyde på den måde, det var tiltænkt, at de skulle høres. Disse hovedtelefoner bruger et tilpasset design, dynamiske 6 mm enheder, der giver dig en ægte lytteoplevelse. Enhedens store effektkapacitet forbedrer dynamikken og bassen, så du aldrig går glip af noget.
Lad ikke lyde udefra forstyrre din lytning. Disse hovedtelefoner har en AI-mikrofon, der bruger en avanceret AI-algoritme til at bortfiltrere den støj, du ikke vil høre, og sikre klar opkaldskvalitet. Hør hinanden tydeligt hver gang.
3.4
ud af 5
9
Anmeldelser
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
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Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Ulemper
Charge lente des écouteurs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT Casque True Wireless
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
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Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Bekræftet køber
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
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Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Ulemper
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.