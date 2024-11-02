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  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
  • Hør lyden tydeligt
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Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT1108WT/00

3.4
| (9) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Sort
Sort
Hør lyden tydeligt
Hør melodier og opkald korrekt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner bruger 6 mm enheder for at gengive fyldig lyd og kraftfuld bas og en AI-mikrofon til tydelige opkald. Med IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved og et kompakt opladeretui, der giver 15 timers spilletid.
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Hør lyden tydeligt

  • Klar og tydelig opkaldskvalitet

  • 6 mm enheder leverer en kraftfuld bas

  • Ergonomisk design for komfort

  • IPX4-bestandig mod stænk/sved

Ingen grund til bekymring. Få op til 15 timers spilletid med dette etui

Uanset hvor lang din dag er, er du dækket godt ind med disse hovedtelefoner. Du får 5 timers afspilningstid og yderligere 10 timer fra det praktiske opladningsetui i lommestørrelse.

Tilpassede 6 mm enheder til fantastisk lyd og kraftfuld bas

Lyt til din lyde på den måde, det var tiltænkt, at de skulle høres. Disse hovedtelefoner bruger et tilpasset design, dynamiske 6 mm enheder, der giver dig en ægte lytteoplevelse. Enhedens store effektkapacitet forbedrer dynamikken og bassen, så du aldrig går glip af noget.

AI-mikrofon giver klar opkaldskvalitet

Lad ikke lyde udefra forstyrre din lytning. Disse hovedtelefoner har en AI-mikrofon, der bruger en avanceret AI-algoritme til at bortfiltrere den støj, du ikke vil høre, og sikre klar opkaldskvalitet. Hør hinanden tydeligt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.4

ud af 5

9

Anmeldelser

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Fordele

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Ulemper

Charge lente des écouteurs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT Casque True Wireless

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Fordele

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Fordele

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Ulemper

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1108WT True wireless koptelefoons

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.