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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TAT2100BK/00
Små øretelefoner. Behagelig pasform
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Teknologi med 4 mikrofoner
Kompakt opladeretui
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.
Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.
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