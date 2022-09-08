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TAT2100LB/00
Små øretelefoner. Behagelig pasform
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Teknologi med 4 mikrofoner
Kompakt opladeretui
Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.
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