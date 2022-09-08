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  • Kan bruges hele dagen, perfekt pasform
  • Kan bruges hele dagen, perfekt pasform

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT2100WT/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Pink
Pink
Sort
Sort
Kan bruges hele dagen, perfekt pasform
Nyd de ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, passer bedre og lyder fantastisk. Du får op til 36 timers spilletid med det kompakte opladeretui, og de teksturerede ørepropper holder øretelefonerne behageligt på plads.
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Kan bruges hele dagen, perfekt pasform

  • Små øretelefoner. Behagelig pasform

  • Naturlig lyd. Dynamisk bas

  • Teknologi med 4 mikrofoner

  • Kompakt opladeretui

Fantastisk lyd fra øretelefoner, der sidder perfekt

Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.

Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring

Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder

Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

Tekniske specifikationer

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