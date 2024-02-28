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Udgået
TAT2206GR/00
Ørepropper med in-ear-pasform
Kompakt opladeretui
IPX4-vandbeskyttelse
Op til 18 timers spilletid
Med en IPX4-klassificering og kraftfulde 6 mm enheder giver disse hovedtelefoner dig mulighed for at nyde fantastisk lyd i al slags vejr. De er komplet stænksikre, de tager ikke skade af lidt sved, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.
Tag på tur med mulighed for flere opladninger i lommen. Du får op til 6 timers spilletid på en enkelt opladning plus 12 ekstra timer fra et fuldt opladet etui. En kort opladning fra etuiet på 15 minutter giver dig en times spilletid. En fuld opladning fra etuiet tager 2 timer via USB-C.
Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder af silikone. Ørepuderne på hver øreprop passer i ørekanalen og skaber en perfekt forsegling, der mindsker udefrakommende støj. Hockeystavsformen holder hver øreprop sikkert på plads.
2.4
ud af 5
36
Anmeldelser
SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Bt 20
15/08/2023
Danmark
Bekræftet køber
very good
easy and quick installation and good quality good sound
Fordele
small and good design
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Fordele
Everything
Ulemper
Nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206WT True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206WT True Wireless Headphones