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Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT2206BK/00

2.4
| (36) Anmeldelser

Starter i

Grøn
Grøn
Hvid
Hvid
Pink
Pink
Sort
Sort
Altid klar
Er der noget mere praktisk end ægte trådløse hovedtelefoner med et opladeretui, der kan være i lommen på dine slimfit-jeans? Disse stænk- og svedafvisende hovedtelefoner sidder sikkert i dine ører, har fantastisk lyd og op til 18 timers spilletid.
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Altid klar

  • Ørepropper med in-ear-pasform

  • Kompakt opladeretui

  • IPX4-vandbeskyttelse

  • Op til 18 timers spilletid

IPX4-bestandig mod stænk og sved

IPX4-bestandig mod stænk og sved

Med en IPX4-klassificering og kraftfulde 6 mm enheder giver disse hovedtelefoner dig mulighed for at nyde fantastisk lyd i al slags vejr. De er komplet stænksikre, de tager ikke skade af lidt sved, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Kompakt opladeretui til op til 12 timers spilletid

Kompakt opladeretui til op til 12 timers spilletid

Tag på tur med mulighed for flere opladninger i lommen. Du får op til 6 timers spilletid på en enkelt opladning plus 12 ekstra timer fra et fuldt opladet etui. En kort opladning fra etuiet på 15 minutter giver dig en times spilletid. En fuld opladning fra etuiet tager 2 timer via USB-C.

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder af silikone. Ørepuderne på hver øreprop passer i ørekanalen og skaber en perfekt forsegling, der mindsker udefrakommende støj. Hockeystavsformen holder hver øreprop sikkert på plads.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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2.4

ud af 5

36

Anmeldelser

28/02/2024

Danmark

Danmark

Do remember

Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

15/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

very good

easy and quick installation and good quality good sound

Fordele

small and good design

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Fordele

Everything

Ulemper

Nothing

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206WT True Wireless Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT2206WT True Wireless Headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.