IPX4-bestandig mod stænk og sved

Med en IPX4-klassificering og kraftfulde 6 mm enheder giver disse hovedtelefoner dig mulighed for at nyde fantastisk lyd i al slags vejr. De er komplet stænksikre, de tager ikke skade af lidt sved, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.