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  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering
  • Behagelig, effektiv barbering

Shaver 3000X SeriesElektrisk shaver til våd og tør barbering

X3003/00

4
| (1059) Anmeldelser
Behagelig, effektiv barbering
Philips Shaver i 3000X-serien Shaver til våd og tør barbering giver en behagelig, effektiv barbering og god værdi for pengene. 27 selvslibende PowerCut-knive, til våd og tør brug, og en pop-up-trimmer gør shaveren nem at bruge og altid driftssikker.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Med teknologi til hudbeskyttelse

Behagelig, effektiv barbering

  • PowerCut-skær

  • Våd- og tørbarbering

  • Anti-korroderende barberingssystem

  • Fleksible 4D-hoveder

PowerCut-skær, der altid giver en glat barbering

PowerCut-skær, der altid giver en glat barbering

27 selvslibende knive, der altid skærer hvert hår lige over hudniveau for et glat, jævnt resultat hver gang. Vores selvslibende knive forbliver som nye i 2 år.

Våd og tør barbering ved håndvasken eller i brusebadet

Våd og tør barbering ved håndvasken eller i brusebadet

Vælg en traditionel tør barbering, eller kombiner dit foretrukne barberskum eller din favoritgel til en forfriskende våd barbering, selv i brusebadet.

Fleksible 4D-hoveder følger konturerne i dit ansigt for en behagelig barbering

Fleksible 4D-hoveder følger konturerne i dit ansigt for en behagelig barbering

Fleksible hoveder bevæger sig i fire retninger for at bevare kontakten med din hud og beskytte den mod rifter og sår.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1059

Anmeldelser

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordele

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

10/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God og funktionel maskine.

Dejlig nem at håndtere Rigtig god barbering Super produkt

Fordele

Godt produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 