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  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
  • Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort

i9000 Prestige UltraElektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro

XP9402/31

4.4
| (841) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

3 Priser

Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort
Philips i9000 Prestige Ultra, vores mest innovative shaver med Triple Action Lift&Cut-system, der klipper håret i rodniveau og giver tæthed, der holder hele dagen, selv på områder, der er svære at barbere. SkinIQ Pro har nu 5 barberingstilstande for at give ultimativ hudkomfort.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

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Dette produkt

i9000 Prestige Ultra Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro

3.299,00 kr

  • Patron til kapsel til hurtig rengøring

    149,00 kr

  • Patron til kapsel til hurtig rengøring

    179,00 kr

  • Patron til kapsel til hurtig rengøring

    329,00 kr

3.299,00 kr.

med SkinIQ Pro teknologi

Tæt barbering, der holder hele dagen og ultimativ hudkomfort

  • Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion

  • NanoTech Dual Precision-skær

  • 360° fleksible præcisionshoveder

  • Aktiv tryk- og bevægelsesstyring

  • 7 års garanti*****

Tæthed på rodniveau, dagslangt resultat

Tæthed på rodniveau, dagslangt resultat

Vores patenterede Lift&Cut-system med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til -0,08 mm hudniveau uden at beskadige huden for langvarig tæthed. Det giver ultimativ tæthed, der varer hele dagen.

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Præcision, selv på de områder, der er svære at barbere

Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision**, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

Effektiv i hvert strøg, selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg

360° NanoTech Dual Precision-skær er designet til at fange hår, der vokser i forskellige retninger, og fanger 25 % flere hår pr. strøg*, med op til 8 millioner skærebevægelser pr. minut, for præcis effektivitet selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.4

ud af 5

841

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

20/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lækker Maskine

Jeg har brugt maskinen i en måneds tid, og er tilfreds med maskinen. Jeg har altid brugt Braun og havde også en Braun før, men jeg læste anmeldelserne af denne maskine fra Philips og den fik stor ros alle steder, så jeg tænkte at den skulle jeg prøve. Den har mange funktioner som kan styres og følges via appen, og så er det en lækker maskine der ser godt ud og ikke larmer ret meget når den bruges. Købte den model med UV-charger og cleaning pod. Cleaning pod´en bruger jeg hver gang den er blevet brugt så den altid er ren og klar til næste gang, maskinen kommer heller ikke til at lugte sur som den gør hvis man rengør den i rent vand. Uv-chargeren fungerer som ladestation og så bliver maskinen belyst med UV-lys så den bliver ren og steriliseret. Det smarte ved laderen er at man kan tage den med sig da den fungerer som oplader når man er på farten, og man kan lade barber maskinen op en del gange inden man skal lade opladeren op. Jeg har prøvet den på skæg der 1 dag gammel og skæg der er 2-3 dage gammel, og den laver et rigtig godt resultat uanset længde, dog er den udfordret af hårene på halsen, men det har alle de maskiner jeg har haft, men Philips klarer hårene på halsen bedre end de andre jeg har haft.

Fordele

Lækker maskine, smarte funktioner, lille og handy. Larmer ikke ret meget under barbering.

Ulemper

Er lidt i den dyre ende

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro

03/07/2026

Norge

Norge

Bekræftet køber

Meget bra barbermaskin!

Meget fornøyd med denne barbermaskinen. Jeg har aldri opplevd barbering fra en maskin før. Den er veldig effektiv på skjegg på halsen, og klare å barbere dette uten at huden blir rød. Den er også effektiv på sju dagers skjegg. Lysene på maskinen hjelper meg og oppnå rett trykk mot huden.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

13/01/2026

Norge

Norge

Bekræftet køber

Beste barbermaskin

Dette er uten tvil den beste barbermaskinen jeg noen gang har hatt. Jeg kjøpte toppmodellen for noen år siden, men denne er merkbart bedre i bruk. Det eneste forbedringspunktet jeg ser, er ladingen. Det hadde vært en stor fordel om barbermaskinen kunne lades med USB i stedet for den spesielle proprietære kontakten som Philips leverer. I dag lades nesten alt med USB, og dette ville gjort produktet enda mer praktisk.

Fordele

Skånsom og rask barbering

Ulemper

Ikke USB lading

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. i forhold til Philips 3000 Series

  2. I forhold til forgængeren

  3. i forhold til belægning uden perler

  4. i forhold til vand i patronen

  5. Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet