i9000 Prestige Ultra

Jeg har brugt maskinen i en måneds tid, og er tilfreds med maskinen. Jeg har altid brugt Braun og havde også en Braun før, men jeg læste anmeldelserne af denne maskine fra Philips og den fik stor ros alle steder, så jeg tænkte at den skulle jeg prøve. Den har mange funktioner som kan styres og følges via appen, og så er det en lækker maskine der ser godt ud og ikke larmer ret meget når den bruges. Købte den model med UV-charger og cleaning pod. Cleaning pod´en bruger jeg hver gang den er blevet brugt så den altid er ren og klar til næste gang, maskinen kommer heller ikke til at lugte sur som den gør hvis man rengør den i rent vand. Uv-chargeren fungerer som ladestation og så bliver maskinen belyst med UV-lys så den bliver ren og steriliseret. Det smarte ved laderen er at man kan tage den med sig da den fungerer som oplader når man er på farten, og man kan lade barber maskinen op en del gange inden man skal lade opladeren op. Jeg har prøvet den på skæg der 1 dag gammel og skæg der er 2-3 dage gammel, og den laver et rigtig godt resultat uanset længde, dog er den udfordret af hårene på halsen, men det har alle de maskiner jeg har haft, men Philips klarer hårene på halsen bedre end de andre jeg har haft.