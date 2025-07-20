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Dette produkt
i9000 Prestige Ultra
Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
2.999,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
149,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
179,00 kr
Patron til kapsel til hurtig rengøring
329,00 kr
2.999,00 kr.
Lift&Cut-teknologi med tredobbelt funktion
NanoTech Dual Precision-skær
360° fleksible præcisionshoveder
Aktiv tryk- og bevægelsesstyring
7 års garanti****
Vores patenterede Lift&Cut-system med tredobbelt funktion løfter håret blidt fra roden og klipper det præcist op til -0,08 mm hudniveau uden at beskadige huden for langvarig tæthed. Det giver ultimativ tæthed, der varer hele dagen.
Fuldt fleksible og mindre, kompakte hoveder med udstrækningsmønstre, der tilpasser sig dynamisk til alle ansigtets kurver. For konstant hudkontakt med 20 % mere præcision**, der fanger vanskelige hår på halsen og under næsen. Præcision overalt.
360° NanoTech Dual Precision-skær er designet til at fange hår, der vokser i forskellige retninger, og fanger 25 % flere hår pr. strøg*, med op til 8 millioner skærebevægelser pr. minut, for præcis effektivitet selv på et 1, 3 eller 7 dage gammelt skæg.
Priser
4.4
ud af 5
839
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Svendsen
20/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Lækker Maskine
Jeg har brugt maskinen i en måneds tid, og er tilfreds med maskinen. Jeg har altid brugt Braun og havde også en Braun før, men jeg læste anmeldelserne af denne maskine fra Philips og den fik stor ros alle steder, så jeg tænkte at den skulle jeg prøve. Den har mange funktioner som kan styres og følges via appen, og så er det en lækker maskine der ser godt ud og ikke larmer ret meget når den bruges. Købte den model med UV-charger og cleaning pod. Cleaning pod´en bruger jeg hver gang den er blevet brugt så den altid er ren og klar til næste gang, maskinen kommer heller ikke til at lugte sur som den gør hvis man rengør den i rent vand. Uv-chargeren fungerer som ladestation og så bliver maskinen belyst med UV-lys så den bliver ren og steriliseret. Det smarte ved laderen er at man kan tage den med sig da den fungerer som oplader når man er på farten, og man kan lade barber maskinen op en del gange inden man skal lade opladeren op. Jeg har prøvet den på skæg der 1 dag gammel og skæg der er 2-3 dage gammel, og den laver et rigtig godt resultat uanset længde, dog er den udfordret af hårene på halsen, men det har alle de maskiner jeg har haft, men Philips klarer hårene på halsen bedre end de andre jeg har haft.
Fordele
Lækker maskine, smarte funktioner, lille og handy. Larmer ikke ret meget under barbering.
Ulemper
Er lidt i den dyre ende
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrisk shaver våd og tør barbering med SkinIQ Pro
Xormo
03/07/2026
Norge
Bekræftet køber
Meget bra barbermaskin!
Meget fornøyd med denne barbermaskinen. Jeg har aldri opplevd barbering fra en maskin før. Den er veldig effektiv på skjegg på halsen, og klare å barbere dette uten at huden blir rød. Den er også effektiv på sju dagers skjegg. Lysene på maskinen hjelper meg og oppnå rett trykk mot huden.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-10
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-10
Roglia
13/01/2026
Norge
Bekræftet køber
Beste barbermaskin
Dette er uten tvil den beste barbermaskinen jeg noen gang har hatt. Jeg kjøpte toppmodellen for noen år siden, men denne er merkbart bedre i bruk. Det eneste forbedringspunktet jeg ser, er ladingen. Det hadde vært en stor fordel om barbermaskinen kunne lades med USB i stedet for den spesielle proprietære kontakten som Philips leverer. I dag lades nesten alt med USB, og dette ville gjort produktet enda mer praktisk.
Fordele
Skånsom og rask barbering
Ulemper
Ikke USB lading
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
i forhold til Philips 3000 Series
I forhold til forgængeren
i forhold til belægning uden perler
Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet