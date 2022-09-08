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  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
  • Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem

2000 SeriesRobotstøvsuger

XU2100/20

Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem
Oplev problemfri rengøring: Vores robot støvsuger og vasker med kraftfuld sugning. Forkæl dig selv med 70 dages komfort med den elegante station med automatisk tømning. Oplev avanceret rengøring, der er skræddersyet til behovet i dit hjem.
Se alle fordele

Nem daglig våd og tør rengøring.

Oplev, hvor nemt det er at komme tilbage til et rent hjem

  • Støvsugning og gulvvask på én gang

  • Tæppeboost

  • LDS-radarnavigation

  • Kompakt station med automatisk tømning

  • Tilpasning med HomeRun-appen

Støvsug og vask på én gang, fjern nemt støv og snavs

Støvsug og vask på én gang, fjern nemt støv og snavs

Robotten støvsuger og vasker hårde gulve på én gang for at klare det fine lag af støv, der hober sig op på gulvet hver dag. Det fjerner mere fint støv end ved støvsugning alene, så dine fødder forbliver rene, selv om du går rundt på bare fødder.

70 dages bekvemmelighed med stationen med automatisk tømning

70 dages bekvemmelighed med stationen med automatisk tømning

Forkæl dig selv med 70 dages* komfort med den elegante station med automatisk tømning. Robotten tømmer automatisk sig selv i stationen med automatisk tømning. Stationen indeholder en S-bag på 3,0 liter, der kan klare op til 70 dages opsamling af støv og andet snavs, så du ikke skal besvære dig med at tømme posen. Den universelle S-bag kan bortskaffes hygiejnisk uden støvskyer – ideel til personer, der lider af astma og allergi.

Kraftig sugefunktion til opsamling af støv og snavs

Kraftig sugefunktion til opsamling af støv og snavs

Robottens kraftige sugefunktion kan opsamle store stykker snavs som krummer og dyrehår. Den kan klare hverdagens snavs på gulvet, og den fjerner også finere støv fra tæpper.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 1 Faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige forhold, anvendelsesmåde osv.

  2. 2 Testet kun med støvsugning med højeste sugefunktion.

  3. 3 Testet med den laveste sugefunktion og indstilling for moppens fugtniveau i støvsuger- og gulvasktilstand.

  4. 4 Sammenlignet med stationstørrelsen på HomeRun 3000 Series XU3100.