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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
XU2100/20
Støvsugning og gulvvask på én gang
Tæppeboost
LDS-radarnavigation
Kompakt station med automatisk tømning
Tilpasning med HomeRun-appen
Robotten støvsuger og vasker hårde gulve på én gang for at klare det fine lag af støv, der hober sig op på gulvet hver dag. Det fjerner mere fint støv end ved støvsugning alene, så dine fødder forbliver rene, selv om du går rundt på bare fødder.
Forkæl dig selv med 70 dages* komfort med den elegante station med automatisk tømning. Robotten tømmer automatisk sig selv i stationen med automatisk tømning. Stationen indeholder en S-bag på 3,0 liter, der kan klare op til 70 dages opsamling af støv og andet snavs, så du ikke skal besvære dig med at tømme posen. Den universelle S-bag kan bortskaffes hygiejnisk uden støvskyer – ideel til personer, der lider af astma og allergi.
Robottens kraftige sugefunktion kan opsamle store stykker snavs som krummer og dyrehår. Den kan klare hverdagens snavs på gulvet, og den fjerner også finere støv fra tæpper.
Anmeldelser
1 Faktiske resultater kan variere afhængigt af miljømæssige forhold, anvendelsesmåde osv.
2 Testet kun med støvsugning med højeste sugefunktion.
3 Testet med den laveste sugefunktion og indstilling for moppens fugtniveau i støvsuger- og gulvasktilstand.
4 Sammenlignet med stationstørrelsen på HomeRun 3000 Series XU3100.