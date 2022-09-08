70 dages bekvemmelighed med stationen med automatisk tømning

Forkæl dig selv med 70 dages* komfort med den elegante station med automatisk tømning. Robotten tømmer automatisk sig selv i stationen med automatisk tømning. Stationen indeholder en S-bag på 3,0 liter, der kan klare op til 70 dages opsamling af støv og andet snavs, så du ikke skal besvære dig med at tømme posen. Den universelle S-bag kan bortskaffes hygiejnisk uden støvskyer – ideel til personer, der lider af astma og allergi.