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XV1430/00
XU3110/02R1
XU2100/10R1
XU2100/20R1
XU3000/02R1
XU3100/01R1
XU3000/01R1
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3110/02
4 stk. mikrofiber moppepuder
Kompatibel: 2000 Series og 3000 Series
Vaskbar (maks. 60 grader)
Mikrofibermoppepuder kan maskinvaskes ved 60 grader celsius og er nemme at fastgøre og fjerne. Det anbefales at vaske moppen efter hver rengøring.
Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer skånsomt støv og snavs. Det er blevet specielt designet til at rengøre sarte overflader som trægulve.
De holdbare moppepuder er designet til at blive brugt til en daglig våd og tør rengøring af dine gulve. Udskift hver 3.-6. måned for at bevare robottens optimale ydeevne i forbindelse med rengøring. HomeRun-appen vil give påmindelser om, hvornår moppen skal udskiftes.
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Ved brug på en Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 3000 Series Aqua