Skal udskiftes hver 3.-6. måned

De holdbare moppepuder er designet til at blive brugt til en daglig våd og tør rengøring af dine gulve. Udskift hver 3.-6. måned for at bevare robottens optimale ydeevne i forbindelse med rengøring. HomeRun-appen vil give påmindelser om, hvornår moppen skal udskiftes.