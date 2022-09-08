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  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
  • Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter

Philips HomeRunMoppepuder til 2000- og 3000-serien

XV1430/00

1 pris

Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
Brug de vaskbare mikrofibermoppepuder på din HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotstøvsugere til at klare det fine lag støv, der ophobes på dine gulve hver dag. Moppepuderne passer til XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Kompatible produkter
HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3110/02R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/10R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/20R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/02R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3100/01R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/01R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/10

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3110/02

Fjerner mere fint støv end støvsugning

Moppepuder til HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter

  • 4 stk. mikrofiber moppepuder

  • Kompatibel: 2000 Series og 3000 Series

  • Vaskbar (maks. 60 grader)

Moppepuder, der kan vaskes og genbruges

Mikrofibermoppepuder kan maskinvaskes ved 60 grader celsius og er nemme at fastgøre og fjerne. Det anbefales at vaske moppen efter hver rengøring.

Til en skånsom og effektiv rengøring

Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer skånsomt støv og snavs. Det er blevet specielt designet til at rengøre sarte overflader som trægulve.

Skal udskiftes hver 3.-6. måned

De holdbare moppepuder er designet til at blive brugt til en daglig våd og tør rengøring af dine gulve. Udskift hver 3.-6. måned for at bevare robottens optimale ydeevne i forbindelse med rengøring. HomeRun-appen vil give påmindelser om, hvornår moppen skal udskiftes.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ved brug på en Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 3000 Series Aqua