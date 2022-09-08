Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
XU3000/01
med ladestation
Dark & Beluga Metallic
Forbundet til HomeRun-app
Robotten støvsuger og vasker hårde gulve på én gang for at klare det fine lag af støv, der hober sig op på gulvet hver dag. Det fjerner mere fint støv end støvsugning alene, så dine fodsåler forbliver rene, selv om du går rundt på bare fødder.
Philips HomeRun-robot-appen er blevet designet til at være brugervenlig og intuitiv – ideel til førstegangsbrugere. Den har trinvis vejledning og nyttige videoer for at sikre, at du får mest muligt ud af din robot. Appen kommunikerer med din robot for at kontrollere, rapportere og opdatere om robottens rengøringsydeevne, uanset hvor du er, og viser i realtid, hvor robotten har gjort rent.
Ultrastærk sugekraft (omhyggeligt testet til at nå op til 4000 Pa) er nok til at opsamle store stykker skidt som krummer. Den kan magte de ting, man normalt samler op under fødderne, når man går rundt hver dag, og den fjerner også finere støv fra sprækker og tæpper.
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