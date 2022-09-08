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  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
  • Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser

HomeRun 3000 Series AquaRobot til støvsugning og gulvvask

XU3000/01

Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser
Nyd en dejlig ren hverdag med meget mindre indsats. Robotten har supereffektiv sugekraft og støvsuger og vasker på én gang. Robotten øger automatisk sugekraften, når den kører over på et gulvtæppe.
Se alle fordele

Våd og tør rengøring hver dag uden anstrengelser

  • med ladestation

  • Dark & Beluga Metallic

  • Forbundet til HomeRun-app

Fjerner mere fint støv end støvsugning

Fjerner mere fint støv end støvsugning

Robotten støvsuger og vasker hårde gulve på én gang for at klare det fine lag af støv, der hober sig op på gulvet hver dag. Det fjerner mere fint støv end støvsugning alene, så dine fodsåler forbliver rene, selv om du går rundt på bare fødder.

Intuitiv at bruge – ideel for førstegangsbrugere

Intuitiv at bruge – ideel for førstegangsbrugere

Philips HomeRun-robot-appen er blevet designet til at være brugervenlig og intuitiv – ideel til førstegangsbrugere. Den har trinvis vejledning og nyttige videoer for at sikre, at du får mest muligt ud af din robot. Appen kommunikerer med din robot for at kontrollere, rapportere og opdatere om robottens rengøringsydeevne, uanset hvor du er, og viser i realtid, hvor robotten har gjort rent.

Ultrastærk sugekraft samler store stykker skidt op

Ultrastærk sugekraft samler store stykker skidt op

Ultrastærk sugekraft (omhyggeligt testet til at nå op til 4000 Pa) er nok til at opsamle store stykker skidt som krummer. Den kan magte de ting, man normalt samler op under fødderne, når man går rundt hver dag, og den fjerner også finere støv fra sprækker og tæpper.

Tekniske specifikationer

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