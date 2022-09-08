Intuitiv at bruge – ideel for førstegangsbrugere

Philips HomeRun-robot-appen er blevet designet til at være brugervenlig og intuitiv – ideel til førstegangsbrugere. Den har trinvis vejledning og nyttige videoer for at sikre, at du får mest muligt ud af din robot. Appen kommunikerer med din robot for at kontrollere, rapportere og opdatere om robottens rengøringsydeevne, uanset hvor du er, og viser i realtid, hvor robotten har gjort rent.