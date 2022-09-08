Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
XW9385/01
Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger af rengøringskraft.
Håndter enhver type snavs!
Op til 55 min driftstid*
Højhastigheds auto-rengøring: lad os klare arbejdet!
Rengør med frisk vand, hver gang: PowerCyclone Aqua
Udviklet med AquaSpin-teknologi, har den verdens hurtigste børster*, der altid forbliver rene - under og efter brug.* *I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end modeller, 2025.
Rengør alle overflader og enhver type snavs! Fjern støv og snavs fra tæpper til hårde gulve med vores kraftfulde tørstøvsugermodul. For et pletfrit moppet gulv i ét strøg, aktivér vores kraftfulde våd- og støvsugermodul!
Én opladning, én rengøring: støvsug og mop alle områder uden afbrydelse. Dæk op til 285 m2! **
Anmeldelser
I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end modeller, 2025
Afhænger af brug og indstillinger
I normal tilstand til støvsugning og mopning