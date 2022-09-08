Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

Til en komplet og hygiejnisk rengøring af dit hjem. Philips AquaTrio 3-i-1 trådløs støvsuger og moppe løser alle dine rengøringsbehov. Med moppefunktionen fjerner du nemt støv, snavs, pletter, væsker og bakterier fra hårde gulvoverflader. Den trådløse støvsuger fjerner effektivt støv og snavs fra dine tæpper og hårde gulvoverflader. AquaTrio kan nemt omdannes til en praktisk håndholdt enhed til støvsugning af møbelstoffer, hylder, lister og bordflader. Den er også perfekt til rengøring i bilen. Dobbelt så lang driftstid op til 90 min med ekstra batteri, som er inkluderet.