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  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

Ledningsfri AquaTrioLedningsfri våd- og tørstøvsuger 9000 Series

XW9385/01

Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
Til en komplet og hygiejnisk rengøring af dit hjem. Philips AquaTrio 3-i-1 trådløs støvsuger og moppe løser alle dine rengøringsbehov. Med moppefunktionen fjerner du nemt støv, snavs, pletter, væsker og bakterier fra hårde gulvoverflader. Den trådløse støvsuger fjerner effektivt støv og snavs fra dine tæpper og hårde gulvoverflader. AquaTrio kan nemt omdannes til en praktisk håndholdt enhed til støvsugning af møbelstoffer, hylder, lister og bordflader. Den er også perfekt til rengøring i bilen. Dobbelt så lang driftstid op til 90 min med ekstra batteri, som er inkluderet.
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Verdens hurtigste børster*

Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

  • Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger af rengøringskraft.

  • Håndter enhver type snavs!

  • Op til 55 min driftstid*

  • Højhastigheds auto-rengøring: lad os klare arbejdet!

  • Rengør med frisk vand, hver gang: PowerCyclone Aqua

Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger af rengøringskraft.

Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger af rengøringskraft.

Udviklet med AquaSpin-teknologi, har den verdens hurtigste børster*, der altid forbliver rene - under og efter brug.* *I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end modeller, 2025.

Håndter alt - Fjern støv, snavs, pletter og væsker i én arbejdsgang

Håndter alt - Fjern støv, snavs, pletter og væsker i én arbejdsgang

Rengør alle overflader og enhver type snavs! Fjern støv og snavs fra tæpper til hårde gulve med vores kraftfulde tørstøvsugermodul. For et pletfrit moppet gulv i ét strøg, aktivér vores kraftfulde våd- og støvsugermodul!

Op til 55 min driftstid** for uafbrudt rengøring

Op til 55 min driftstid** for uafbrudt rengøring

Én opladning, én rengøring: støvsug og mop alle områder uden afbrydelse. Dæk op til 285 m2! **

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end modeller, 2025

  2. Afhænger af brug og indstillinger

  3. I normal tilstand til støvsugning og mopning