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Gratis fragt fra 300 DKK
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XW9465/11
Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger pr. minut rengøringskraft.
Håndter enhver type snavs!
Op til 55 min. driftstid*
Højhastigheds auto-rengøring: lad os klare arbejdet!
Rengør med frisk vand hver gang: PowerCyclone Aqua
Rengør alle overflader og enhver type snavs! Fjern støv og snavs fra tæpper til hårde gulve med vores kraftfulde tørstøvsugermodul. For et pletfrit moppet gulv i ét strøg, aktivér vores kraftfulde våd- og støvsugermodul!
AquaTrio rengør automatisk sig selv efter hver brug og fjerner fugt, snavs og bakterier. Ingen manuel rengøring nødvendig. Altid ren og klar til brug.
PowerCyclone Aqua adskiller og låser effektivt snavs og snavset vand, hvilket muliggør en konstant strøm af frisk vand, der løber gennem børsterne og på gulvet.
Anmeldelser
I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end-modeller, 2025
Afhænger af brug og indstillinger
I normal tilstand til støvsugning og mopning