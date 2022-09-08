Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

Håndter enhver type snavs med verdens hurtigste børster*. Fjern støv, snavs, pletter og væskespild i én arbejdsgang. Med børster, der roterer med 4000 omdrejninger i minuttet, sikres det, at børsterne konstant skylles, og dit gulv altid er rent.