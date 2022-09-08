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  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
  • Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

Ledningsfri AquaTrio9000 Series Støvsuger med skaft støvsugning/gulvvask

XW9465/11

Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.
Håndter enhver type snavs med verdens hurtigste børster*. Fjern støv, snavs, pletter og væskespild i én arbejdsgang. Med børster, der roterer med 4000 omdrejninger i minuttet, sikres det, at børsterne konstant skylles, og dit gulv altid er rent.
Se alle fordele

Verdens hurtigste børster*

Bygget til at præstere, klar til enhver udfordring.

  • Patenterede AquaSpin-børster: 4.000 omdrejninger pr. minut rengøringskraft.

  • Håndter enhver type snavs!

  • Op til 55 min. driftstid*

  • Højhastigheds auto-rengøring: lad os klare arbejdet!

  • Rengør med frisk vand hver gang: PowerCyclone Aqua

Håndter alt - Fjern støv, snavs, pletter og væsker i én arbejdsgang

Håndter alt - Fjern støv, snavs, pletter og væsker i én arbejdsgang

Rengør alle overflader og enhver type snavs! Fjern støv og snavs fra tæpper til hårde gulve med vores kraftfulde tørstøvsugermodul. For et pletfrit moppet gulv i ét strøg, aktivér vores kraftfulde våd- og støvsugermodul!

Højhastigheds-selvrengøring: lad os klare arbejdet!

Højhastigheds-selvrengøring: lad os klare arbejdet!

AquaTrio rengør automatisk sig selv efter hver brug og fjerner fugt, snavs og bakterier. Ingen manuel rengøring nødvendig. Altid ren og klar til brug.

Rengør med frisk vand, hver gang: PowerCyclone Aqua.

Rengør med frisk vand, hver gang: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua adskiller og låser effektivt snavs og snavset vand, hvilket muliggør en konstant strøm af frisk vand, der løber gennem børsterne og på gulvet.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I kategorien for ledningsfri våd- og tørstøvsugere, baseret på børstens omdrejninger pr. minut, testet mod high-end-modeller, 2025

  2. Afhænger af brug og indstillinger

  3. I normal tilstand til støvsugning og mopning