ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
  • Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber

Philips OneUpGulvrengøringsmiddel

XV1892/02

Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber
Designet til at fungere problemfrit med din Philips OneUp og sikrer, at hver påfyldning giver en kraftfuld rengøring uden striber på gulvet. En patron rækker til op til 40 sessioner. Sikker for alle gulvtyper med en formel, der er skånsom både mod dit hjem og planeten.
Se alle fordele
Kompatible produkter
OneUp 3000 Series

OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/11R1

Philips OneUp 5000 Series

Philips OneUp 5000 Series
Elektrisk moppe

XV5113/01R1

7000 Series

7000 Series
Ledningsfri AquaTrio Støvsugning og gulvvask

XW7263/11R1

OneUp 3000 Series

OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/01R1

Original Philips OneUp 3000 Series

Original Philips OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/01

Original Philips OneUp 3000 Series

Original Philips OneUp 3000 Series
Elektrisk moppe

XV3101/11

Original Philips OneUp 5000 Series

Original Philips OneUp 5000 Series
Elektrisk moppe

XV5113/01

7000 Series

7000 Series
Ledningsfri AquaTrio Støvsugning og gulvvask

XW7263/11

Tørrer samtidig med, at den fordeler rent vand på gulvet.

Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber

  • Øger moppens holdbarhed: Nem og optimal dosering af rengøringsmiddel reducerer slid.

  • Nem dosering med kapsler til 40 rengøringssessioner: Ultrakoncentreret rengøringsmiddel giver en skånsom rengøring.

  • Hurtig tørring: Opnår 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuelle mopper for at give en pletfri rengøring.**

  • Økonomisk løsning: Én kapsel erstatter op til tre flasker med almindeligt rengøringsmiddel.

  • Kæledyrs- og familievenlig: Beskytter overflader og fremmer et sundere miljø.

Særligt udviklet til Philips OneUp

Særligt udviklet til Philips OneUp

Ultrakoncentreret rengøringsmiddel, der er udviklet specielt til Philips OneUp. Midlet sikrer en fantastisk rengøring og forlænger moppens levetid hver gang, det bruges.

Modvirker overdosering

Modvirker overdosering

Patronen skrues fast i låget på beholderen til rent vand. Med et enkelt tryk på en knap doseres midlet i det rene vand. Du får altid præcis den mængde, du har brug for, og behøver aldrig bekymre dig om overdosering.

Til hårde, sarte og ikke-absorberende gulve

Til hårde, sarte og ikke-absorberende gulve

Rengøringsmidlet er sikkert at bruge på en række forskellige hårde gulve som parket, sten og støbte gulve. Det er også skånsomt mod sarte og ikke-absorberende materialer som laminat, glatte fliser, vinyl og træ.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold

  2. i henhold til OECD's retningslinje 302 B