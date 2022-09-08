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XV1892/02
XV3101/11R1
XV5113/01R1
XW7263/11R1
XV3101/01R1
XV3101/01
XV3101/11
XV5113/01
XW7263/11
Øger moppens holdbarhed: Nem og optimal dosering af rengøringsmiddel reducerer slid.
Nem dosering med kapsler til 40 rengøringssessioner: Ultrakoncentreret rengøringsmiddel giver en skånsom rengøring.
Hurtig tørring: Opnår 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuelle mopper for at give en pletfri rengøring.**
Økonomisk løsning: Én kapsel erstatter op til tre flasker med almindeligt rengøringsmiddel.
Kæledyrs- og familievenlig: Beskytter overflader og fremmer et sundere miljø.
Ultrakoncentreret rengøringsmiddel, der er udviklet specielt til Philips OneUp. Midlet sikrer en fantastisk rengøring og forlænger moppens levetid hver gang, det bruges.
Patronen skrues fast i låget på beholderen til rent vand. Med et enkelt tryk på en knap doseres midlet i det rene vand. Du får altid præcis den mængde, du har brug for, og behøver aldrig bekymre dig om overdosering.
Rengøringsmidlet er sikkert at bruge på en række forskellige hårde gulve som parket, sten og støbte gulve. Det er også skånsomt mod sarte og ikke-absorberende materialer som laminat, glatte fliser, vinyl og træ.
Anmeldelser
Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold
i henhold til OECD's retningslinje 302 B