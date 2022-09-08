Vaskbar og genanvendelig moppeklud i mikrofiber

Designet til at fungere problemfrit med din Philips OneUp og sikrer, at hver påfyldning giver en kraftfuld rengøring uden striber på gulvet. En patron rækker til op til 40 sessioner. Sikker for alle gulvtyper med en formel, der er skånsom både mod dit hjem og planeten.