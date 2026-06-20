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Alle serier

  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!

Original Philips OneUp 5000 SeriesElektrisk moppe

XV5113/01

1
| (1) Anmeldelse
Farvel moppe, hej OneUp!
Gør klar til en rengøringsrevolution! Philips OneUp suger lydløst snavset vand op og fordeler rent vand på gulvet. Gulvene bliver dobbelt så rene, og rengøringen går dobbelt så hurtigt.* Prøv OneUp, og se om du nogensinde vil gå tilbage til en almindelig moppe.
Se alle fordele

Hurtigere. Renere. Uden spand.

Farvel moppe, hej OneUp!

  • Dobbelt så rene gulve sammenlignet med manuelle mopper***: Dybderengøring fjerner op til 99,9 % af bakterier*.

  • Dobbelt så hurtig mopning sammenlignet med manuelle mopper: Oplev rengøring, der halverer moppetiden.**

  • Den originale OneUp-teknologi: patenteret teknologi, der pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op

  • Ledningsfrit og manøvredygtigt design: Nyd ubegrænset bevægelsesfrihed med et 360° roterende hængsel.

  • Langtidsholdbart batteri og udskiftelige puder: Få glæde af op til 70 minutters uafbrudt rengøring.

Til grundig rengøring og hverdagens snavs

Til grundig rengøring og hverdagens snavs

Renser fedt, pletter, klæbrigt snavs, fint støv og hverdagens snavs på gulvet. Giver et skinnende gulv uden rester og striber og fjerner op til 99.9 % af bakterier.*

Nem gulvvask uden spand

Nem gulvvask uden spand

Slip for upraktiske trin som at slæbe spande, vride moppekluden op eller skylle den. Philips OneUp forenkler hvert trin og gør gulvvask til en hurtig og nem del af rengøringen, du ikke vil undvære.

Snavset vand op, rent vand ned

Snavset vand op, rent vand ned

OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

    • Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton

    Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton
    Udskiftelig pude

    XV1883/10
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p

    Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p
    Udskiftelig pude

    XV1883/20
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket/lino

    Philips OneUp pude - Træ/parket/lino
    Udskiftelig pude

    XV1884/10
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak

    Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak
    Udskiftelig pude

    XV1884/20
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kabel

    CRP1095/01
    • Kabellængde 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 1 stk.

    XV1882/10
    • Gulv møder skånsom mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring i forhold til manuel gulvvask: Vask og tør samtidigt for at få pletfri gulve.**
    • Nem at tage af: Designet til nem elektrisk gulvvask og rengøring uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den stille opsuger snavset vand.
    • Genanvendelige i op til 6 måneder: De udskiftelige Philips OneUp-puder kan maskinvaskes og vaskes i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 2 stk.

    XV1882/20
    • Gulv møder blid mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuel mop: Mopper og tørrer samtidigt for pletfrie gulve.**
    • Let at fjerne: Designet til ubesværet elektrisk mopning og en rengøringsoplevelse uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op.
    • Genanvendelig i op til 6 måneder: Philips OneUp-udskiftningspuder kan vaskes i maskine og i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Gulvrengøringsmiddel

    XV1892/02
    • Øger moppens holdbarhed: Nem og optimal dosering af rengøringsmiddel reducerer slid.
    • Nem dosering med kapsler til 40 rengøringssessioner: Ultrakoncentreret rengøringsmiddel giver en skånsom rengøring.
    • Hurtig tørring: Opnår 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuelle mopper for at give en pletfri rengøring.**
    • Økonomisk løsning: Én kapsel erstatter op til tre flasker med almindeligt rengøringsmiddel.
    • Kæledyrs- og familievenlig: Beskytter overflader og fremmer et sundere miljø.

Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

20/06/2026

België

België

Miskoop

Miskoop en zonde van mijn geld had wat meer verwacht

Denne anmeldelse blev foretaget for Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil

Date of Use 2026-06-19

Denne anmeldelse blev foretaget for Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil

Date of Use 2026-06-19

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Visuelt rent: Glansmåling af rengjort overflade, testet med væsker, i forhold til manuelle mopper.

  2. Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC 60335-2-2 akklimatiserede forhold.

  3. Testet på et specifikt testområde med E. coli- og S. aureus-prøver, kun med vand.

  4. Baseret på husstørrelse på 125 m².