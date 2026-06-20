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XV5113/01
Dobbelt så rene gulve sammenlignet med manuelle mopper***: Dybderengøring fjerner op til 99,9 % af bakterier*.
Dobbelt så hurtig mopning sammenlignet med manuelle mopper: Oplev rengøring, der halverer moppetiden.**
Den originale OneUp-teknologi: patenteret teknologi, der pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op
Ledningsfrit og manøvredygtigt design: Nyd ubegrænset bevægelsesfrihed med et 360° roterende hængsel.
Langtidsholdbart batteri og udskiftelige puder: Få glæde af op til 70 minutters uafbrudt rengøring.
Renser fedt, pletter, klæbrigt snavs, fint støv og hverdagens snavs på gulvet. Giver et skinnende gulv uden rester og striber og fjerner op til 99.9 % af bakterier.*
Slip for upraktiske trin som at slæbe spande, vride moppekluden op eller skylle den. Philips OneUp forenkler hvert trin og gør gulvvask til en hurtig og nem del af rengøringen, du ikke vil undvære.
OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Juneke
20/06/2026
België
Miskoop
Miskoop en zonde van mijn geld had wat meer verwacht
Denne anmeldelse blev foretaget for Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil
Date of Use 2026-06-19
Denne anmeldelse blev foretaget for Originele Philips OneUp 5000-serie XV5113/01 Elektrische dweil
Date of Use 2026-06-19
Visuelt rent: Glansmåling af rengjort overflade, testet med væsker, i forhold til manuelle mopper.
Målt i forhold til en manuel moppe på ikke-absorberende gulvbelægning i henhold til IEC 60335-2-2 akklimatiserede forhold.
Testet på et specifikt testområde med E. coli- og S. aureus-prøver, kun med vand.
Baseret på husstørrelse på 125 m².