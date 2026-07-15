ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!
  • Farvel moppe, hej OneUp!

Original Philips OneUp 3000 SeriesElektrisk moppe

XV3101/01

5
| (1) Anmeldelse
Farvel moppe, hej OneUp!
Gør klar til en rengøringsrevolution! Philips OneUp suger lydløst snavset vand op og fordeler rent vand på gulvet. Gulvene bliver dobbelt så rene, og rengøringen går dobbelt så hurtigt.* Prøv OneUp, og se om du nogensinde vil gå tilbage til en almindelig moppe.
Se alle fordele

Hurtigere. Renere. Uden spand.

Farvel moppe, hej OneUp!

  • Dobbelt så rene gulve*

  • Dobbelt så hurtigt*

  • Suger snavset vand op og fordeler rent vand

  • Trådløs og let at manøvrere for maksimal rækkevidde

  • Få glæde af 50 % hurtigere tørring**

Til grundig rengøring og hverdagens snavs på gulvet

Til grundig rengøring og hverdagens snavs på gulvet

Rengør fedt, pletter, klæbrigt snavs, fint støv og dit daglige gulvrod. For et skinnende gulv uden rester og striber med op til 99,9 % bakteriefjernelse*

Nem mopning uden spand

Nem mopning uden spand

Slip for upraktiske trin som at slæbe spande, vride moppekluden op eller skylle den. Philips OneUp forenkler hvert trin og gør gulvvask til en hurtig og nem del af rengøringen, du ikke vil undvære.

Snavset vand op, rent vand ned

Snavset vand op, rent vand ned

OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

    • Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton

    Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton
    Udskiftelig pude

    XV1883/10
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p

    Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p
    Udskiftelig pude

    XV1883/20
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket/lino

    Philips OneUp pude - Træ/parket/lino
    Udskiftelig pude

    XV1884/10
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak

    Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak
    Udskiftelig pude

    XV1884/20
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kabel

    CRP1095/01
    • Kabellængde 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 1 stk.

    XV1882/10
    • Gulv møder skånsom mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring i forhold til manuel gulvvask: Vask og tør samtidigt for at få pletfri gulve.**
    • Nem at tage af: Designet til nem elektrisk gulvvask og rengøring uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den stille opsuger snavset vand.
    • Genanvendelige i op til 6 måneder: De udskiftelige Philips OneUp-puder kan maskinvaskes og vaskes i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 2 stk.

    XV1882/20
    • Gulv møder blid mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuel mop: Mopper og tørrer samtidigt for pletfrie gulve.**
    • Let at fjerne: Designet til ubesværet elektrisk mopning og en rengøringsoplevelse uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op.
    • Genanvendelig i op til 6 måneder: Philips OneUp-udskiftningspuder kan vaskes i maskine og i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Gulvrengøringsmiddel

    XV1892/02
    • Øger moppens holdbarhed: Nem og optimal dosering af rengøringsmiddel reducerer slid.
    • Nem dosering med kapsler til 40 rengøringssessioner: Ultrakoncentreret rengøringsmiddel giver en skånsom rengøring.
    • Hurtig tørring: Opnår 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuelle mopper for at give en pletfri rengøring.**
    • Økonomisk løsning: Én kapsel erstatter op til tre flasker med almindeligt rengøringsmiddel.
    • Kæledyrs- og familievenlig: Beskytter overflader og fremmer et sundere miljø.

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

4
3
2
1

15/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great mop

Great product. No noise at all with the mop. Water lasts for a full mop in my flat. Weight is a little heavier than i thought it would be. The build of the mop is good quality. Not really any accessories with it. I would give a good 8 for this product. I do like useing it and continue to use it

Denne anmeldelse blev foretaget for Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop

Denne anmeldelse blev foretaget for Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet på specifikt testområde, med E. Coli og S. Aureus prøver.

  2. Målt i forhold til almindelig moppe på ikke-absorberende gulve i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold

  3. Visuelt rent: glanssmåling af rengjort overflade, testet med væsker, sammenlignet med almindelige mopper.

  4. Baseret på husstørrelse på 125 m².