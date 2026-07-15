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Gratis fragt fra 300 DKK
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XV3101/01
Dobbelt så rene gulve*
Dobbelt så hurtigt*
Suger snavset vand op og fordeler rent vand
Trådløs og let at manøvrere for maksimal rækkevidde
Få glæde af 50 % hurtigere tørring**
Rengør fedt, pletter, klæbrigt snavs, fint støv og dit daglige gulvrod. For et skinnende gulv uden rester og striber med op til 99,9 % bakteriefjernelse*
Slip for upraktiske trin som at slæbe spande, vride moppekluden op eller skylle den. Philips OneUp forenkler hvert trin og gør gulvvask til en hurtig og nem del af rengøringen, du ikke vil undvære.
OneUp eliminerer risikoen for at sprede snavset vand på rene gulve. Med en patenteret teknologi suger den lydløst det beskidte vand op fra gulvet, mens nyt, rent vand fordeles jævnt ud. Det betyder, at du altid vasker med rent vand.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
RebeccaP
15/07/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Great mop
Great product. No noise at all with the mop. Water lasts for a full mop in my flat. Weight is a little heavier than i thought it would be. The build of the mop is good quality. Not really any accessories with it. I would give a good 8 for this product. I do like useing it and continue to use it
Denne anmeldelse blev foretaget for Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop
Denne anmeldelse blev foretaget for Original Philips OneUp 3000 Series XV3101/01 Electric mop
Testet på specifikt testområde, med E. Coli og S. Aureus prøver.
Målt i forhold til almindelig moppe på ikke-absorberende gulve i henhold til IEC60335-2-2 akklimatiserede forhold
Visuelt rent: glanssmåling af rengjort overflade, testet med væsker, sammenlignet med almindelige mopper.
Baseret på husstørrelse på 125 m².