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Philips-support

Er Philips Avent-flasker egnede til fryseren?

Ja, alle Philips Avent-plastflasker – helt samlede og lukkede – kan opbevares i fryseren og bruges til mad, der er lavet i forvejen.
Opbevar ikke glasflasker i fryseren, da de kan gå i stykker.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71 , SCD838/13 , SCY903/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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