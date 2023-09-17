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Hvordan samler jeg Natural Response-flasken og -sutten?

Saml Natural Response-flasken ved at sikre, at sutten trækkes helt gennem skrueringen, som vist på tegningen nedenfor. Hvis ikke du samler sutten korrekt, kommer den til at lække, mens du mader.
 

Saml Natural Response-sutten

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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