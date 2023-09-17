Philips-support Hvordan samler jeg Natural Response-flasken og -sutten?

Saml Natural Response-flasken ved at sikre, at sutten trækkes helt gennem skrueringen, som vist på tegningen nedenfor. Hvis ikke du samler sutten korrekt, kommer den til at lække, mens du mader.



Isætning af AirFree-åbningen Fyld din Philips Avent Natural Response-flaske med mælk Når du bruger klargjort modermælkserstatning, skal du sørge for, at mælkeblandingen er helt opløst for at undgå at blokere AirFree-åbningen Isæt AirFree-åbningsindsatsen i flasken Træk sutten gennem skrueringen (vrik sutten opad for at lette samlingen) Anbring skrueringen og sutten oven på flasken med AirFree-åbningen

Nyttigt tip: Symbolet oven på AirFree-åbningen viser dig, hvordan du skal placerer AirFree-åbningen, mens du mader den lille (se billedet nedenfor).

Symbolet oven på AirFree-åbningen viser dig, hvordan du skal placerer AirFree-åbningen, mens du mader den lille (se billedet nedenfor).