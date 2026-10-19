Philips-support Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?

Mælk strømmer typisk ubesværet i en original Natural-sut, anti-koliksut eller en traditionel flaske. Derfor anbefales en højere gennemstrømningshastighed for sutten, når der skiftes til Natural Response-sutten.

Lad dit barn blive fortrolig med den nye sut. Hold øje med barnets signaler for at konstatere, om sutten skal udskiftes. Nedenstående tabel giver anbefalinger om, hvor du skal starte mht. naturlig gennemstrømning i Natural Response-sutter. Se videoen nedenfor for at få mere at vide om din babys signaler, mens du mader.

Ny vejledning til sutter på produktpakker i 2025! Vi er i gang med at opdatere vores produktpakker med tydelig vejledning. Den nye vejledning leveres med letgenkendelige farver og bedre overblik over sutternes gennemstrømningshastighed. Ny vejledning, samme sutter i pakken!