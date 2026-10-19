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Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?

Mælk strømmer typisk ubesværet i en original Natural-sut, anti-koliksut eller en traditionel flaske. Derfor anbefales en højere gennemstrømningshastighed for sutten, når der skiftes til Natural Response-sutten.

Lad dit barn blive fortrolig med den nye sut. Hold øje med barnets signaler for at konstatere, om sutten skal udskiftes. Nedenstående tabel giver anbefalinger om, hvor du skal starte mht. naturlig gennemstrømning i Natural Response-sutter. Se videoen nedenfor for at få mere at vide om din babys signaler, mens du mader.

Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY670/01, SCD657/12. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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