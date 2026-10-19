Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Mælk strømmer typisk ubesværet i en original Natural-sut, anti-koliksut eller en traditionel flaske. Derfor anbefales en højere gennemstrømningshastighed for sutten, når der skiftes til Natural Response-sutten.
Lad dit barn blive fortrolig med den nye sut. Hold øje med barnets signaler for at konstatere, om sutten skal udskiftes. Nedenstående tabel giver anbefalinger om, hvor du skal starte mht. naturlig gennemstrømning i Natural Response-sutter. Se videoen nedenfor for at få mere at vide om din babys signaler, mens du mader.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY670/01, SCD657/12. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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