ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?

Du kan finde ud af, hvilket bagetilbehør der passer til din Airfryer-model ved at læse artiklen nedenfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted