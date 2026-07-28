Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Du kan finde ud af, hvilket bagetilbehør der passer til din Airfryer-model ved at læse artiklen nedenfor.
Du kan bruge en hvilken som helst ovnfast skål eller form i Philips Airfryer-modellen, uanset om den er fremstillet af glas, keramik, metal eller silikone. Du kan også bruge cupcake-kopper eller -forme i silikone eller papir til at bage cupcakes, muffins eller små gratiner.
Følgende Philips Baking Master Kits fås til din Airfryer (se også oversigtsbilledet):