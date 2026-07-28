Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?

Der bør stadig være lidt plads på begge sider af bageformen, når du placerer den i kurven for at sikre, at luftstrømmen kan passere rundt om den.

Placer altid bageformen i kurven.

Anbring aldrig bageformen direkte i gryden, da det blokerer for luftstrømmen til gryden, så kun det øverste af maden varmes.

Brug altid grydelapper, når du håndterer bageforme.. Bageformene og din Philips Airfryer-kurv bliver meget varme.



Find de maksimale størrelser til bageforme, der kan bruges i din Airfryer nedenfor (se også oversigtsbilledet):



Airfryer størrelse S + L (kompakt)

Modeller: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156

Maksimal størrelse: 17 x 16 cm/6,7 x 6,3 tommer på yderkanterne

Maksimal diameter: 16 cm/6,3 tommer

Maksimal højde: 6 cm/2,4 tommer



Airfryer størrelse XL med vindue

Model: HD9257

Maksimal størrelse: 19 x 18 cm/7,5 x 7,1 tommer på yderkanterne

Maksimal diameter: 18 cm/7,1 tommer

Maksimal højde: 7 cm/2,8 tommer



Airfryer størrelse XL

Modeller: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332

Maksimal størrelse: 20 x 19 cm/7,8 x 7,5 tommer på yderkanterne

Maksimal diameter på 19 cm/7,5 tommer

Maksimal højde: 7 cm/2,8 tommer



Airfryer størrelse XXL

Modeller: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342

Maksimal størrelse: 21 x 20 cm/8 x 7,7 tommer på yderkanterne

Maksimal diameter på 20 cm/7,7 tommer

Maksimal højde: 9 cm/3,6 tommer.



Airfryer størrelse XXL Combi

Modeller: HD9875, HD9876, HD9880

Maksimal størrelse: 22 x 22 cm/8,8 x 8,7 tommer på yderkanterne

Maksimal diameter: 25 cm/9,8 tommer

Maksimal højde: 9 cm/3,6 tommer

Airfryer Dual Basket

Modeller: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552

Maksimal størrelse: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 tommer (lille kurv), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 tommer (stor kurv)

Maksimal diameter: 9 cm/3,6 tommer (lille kurv), 17 cm/6,7 tommer (stor kurv)

Maksimal højde: 7 cm/2,8 tommer