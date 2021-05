Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?

Typer af bageforme, der kan anvendes i din Philips Airfryer

Du kan bruge en hvilken som helst ovnfast skål eller form i Airfryeren, uanset om den er fremstillet af glas, keramik, metal eller silikone. Du kan også bruge silikoneforme eller cupcake-forme af papir til at bage cupcakes, muffins eller små gratiner.



Bemærk:



* Der bør stadig være lidt plads på begge sider af bageformen, når du placerer den i kurven for at sikre, at luftstrømmen kan passere rundt om den.



* Anbring aldrig bageformen direkte i gryden, da det blokerer for luftstrømmen til gryden, så kun det øverste af maden varmes. Placer altid bageformen i kurven.



* Brug altid grydelapper, når du håndterer bageforme.. Bageformene og din Philips Airfryer-kurv bliver meget varme.