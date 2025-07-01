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Der kommer en lugt af plastik fra min Philips Airfryer

Hvis du har bemærket en lugt af plastik fra din Philips Airfryer under tilberedning, kan du læse vores artikel nedenfor for at se, hvorfor og hvordan du fjerner den.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9252/90R1 , NA462/70 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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