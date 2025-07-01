Der kommer en lugt af plastik fra min Philips Airfryer

Hvis der forekommer en lugt af plastik, skal du følge nedenstående trin for at reducere den:

Lad din Airfryer køle af i ca. 30 minutter før rengøring. Fjern kurven, og rengør skuffen med en fugtig klud eller svamp med opvaskemiddel og vand. Bemærk: Brug ikke køkkenredskaber af metal eller slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige apparatet. Sæt kurven og skuffen tilbage i Airfryer. Slut apparatet til stikkontakten. Indstil timeren til maks. tid og temperaturen til 200 °C uden at komme mad i. Start din Airfryer, og lad den arbejde, indtil tiden er gået.

Denne proces vil hjælpe med at fjerne lugten af plastik.Hjalp ovenstående løsning med at løse problemet? Hvis ikke, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.