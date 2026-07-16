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Kan jeg give mit barn tyktflydende mad med Natural Response-sutten?

Ja. Du kan bruge Philips Avent Natural Response-sutter til både tykkere væsker og mælk. Disse tykkere væsker omfatter formler mod gylp, mælk blandet med kornprodukter, babyris, babymad, mælkeblandinger og supper.

Da tykkere væsker flyder langsommere, skal du muligvis bruge en sut med et højere nummer for at opnå en behagelig madgennemstrømning for din baby.

Til tykkere væsker kan du bruge Natural Response-sut nr. 6 ("Tyktflydende mad"), som er specielt designet til at understøtte tyktflydende mad.

Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY933/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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