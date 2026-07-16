Philips-support Kan jeg give mit barn tyktflydende mad med Natural Response-sutten?

Ja. Du kan bruge Philips Avent Natural Response-sutter til både tykkere væsker og mælk. Disse tykkere væsker omfatter formler mod gylp, mælk blandet med kornprodukter, babyris, babymad, mælkeblandinger og supper.

Da tykkere væsker flyder langsommere, skal du muligvis bruge en sut med et højere nummer for at opnå en behagelig madgennemstrømning for din baby.

Til tykkere væsker kan du bruge Natural Response-sut nr. 6 ("Tyktflydende mad"), som er specielt designet til at understøtte tyktflydende mad.

Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande.

Ny vejledning til sutter på produktpakker i 2025! Vi er i gang med at opdatere vores produktpakker med tydelig vejledning. Den nye vejledning leveres med letgenkendelige farver og bedre overblik over sutternes gennemstrømningshastighed. Ny vejledning, samme sutter i pakken!