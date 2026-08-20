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Autolamper

Autolamper (323)

1 - 12 af 323 resultater
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  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI

Philips Ultinon Pro7000 SI
Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel

LUM11961CU70X2/10
11961CU70X2
LUM11961CU70X2
  • Pæretype: W5W
  • 12 V, 6000 K Kold hvid
  • Avanceret system til køretøjer
  • 2+1 års garanti
  • Antal pærer: 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
med eksklusiv LED til biler

LUM11005U91X2
  • Pæretype: HB3/HB4
  • Op til 350 % klarere lys
  • 5800 K køligt hvidt lys
  • 2+3 års garanti
  • Antal pærer: 2
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  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade

Philips Accessories for LED upgrade
CANbus-adaptere

LUM18962X2/10
18962X2
  • Til [≈H1] LED
  • Undgå signal- og lysfejl
  • Nem installation
  • Vandtæt design
  • Sæt med: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenon-forlygtepære til biler

85122XV2S1
  • Pæretype: D2S
  • 85 V, 35 W
  • Antal pærer: 1
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Xenon-forlygtepære til biler

42403XV2S1
  • Pæretype: D3S
  • 42 V, 35 W
  • Antal pærer: 1
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  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150

Philips X-tremeVision Pro150
Ydeevne og levetid

00569428
  • Lyskildetype: H7
  • 12 V, 55 W
  • Op til 150% kraftigere lys
  • Op til 450 timer
  • Antal lyskilder: 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
med eksklusiv LED til biler

LUM11972U91X2
  • Pæretype: HB3/HB4
  • Op til 250 % kraftigere lys*
  • 5800 K køligt hvidt lys
  • Lumileds TopContact LED'er
  • Antal pærer: 2
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  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000
  • Philips Ultinon Pro6000

Philips Ultinon Pro6000
Forlygtepære

11972U6000X2/10
  • Pæretype: H7
  • Op til 230 % kraftigere lys*
  • Lumileds LED-lyskilder til køretøjer
  • Antal pærer: 2
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost

Philips Ultinon Pro6000 Boost
Forlygtepære

LUM11342U60B3X2/10
  • Pæretype: H4
  • LED-pære til lovlig brug på vejene
  • Op til +450 % lysstyrke²
  • Bred kompatibilitet med vognparken
  • Pakke med 2 stk.
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  • Philips Car lights
  • Philips Car lights
  • Philips Car lights
  • Philips Car lights
  • Philips Car lights

Philips Car lights
LED-HL [≈H3]

LUM11336U2510C2/10
11336U2510C2
  • Pæretype: H3
  • LED-pære med direkte montering
  • Kompakt design
  • 6000 K køligt hvidt lys
  • Antal pærer: 2
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  • Philips RacingVision GT200
  • Philips RacingVision GT200
  • Philips RacingVision GT200
  • Philips RacingVision GT200

Philips RacingVision GT200
High performance

12972RGTB1
  • Pæretype: H7
  • 12 V, 55 W
  • Op til 200 % kraftigere lys¹
  • Længere lysstråle på vejen
  • Antal pærer: 1
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL

Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
Forlygtepære

LUM11342U60B2X2/10
11342U60B2X2
11342U60B2
  • H4-LED
  • LED-pære til lovlig brug på vejene
  • Hurtig og nem montering
  • Bred vognparkkompatibilitet
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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.